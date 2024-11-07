Песков анонсировал визит Путина в Казахстан

Tекст: Алексей Дегтярев

«Да, это действительно так. Он готовится», – сказал Песков, отвечая на вопрос о планируемом визите российского лидера в эту страну, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу заявил, что Казахстан получил приглашение стать страной – партнером БРИКС.

Предыдущий визит президента России Владимира Путина в Казахстан состоялся в июле, тогда российский лидер приезжал в Астану на заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.



