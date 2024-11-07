Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.3 комментария
Песков анонсировал визит Путина в Казахстан
Президент России Владимир Путин намеревается посетить Казахстан с государственным визитом 27 ноября, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Да, это действительно так. Он готовится», – сказал Песков, отвечая на вопрос о планируемом визите российского лидера в эту страну, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу заявил, что Казахстан получил приглашение стать страной – партнером БРИКС.
Предыдущий визит президента России Владимира Путина в Казахстан состоялся в июле, тогда российский лидер приезжал в Астану на заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.