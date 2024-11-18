Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.0 комментариев
Песков: Путин опубликует статью перед визитом в Казахстан
Песков: Путин и Токаев опубликуют статьи в СМИ перед визитом российского лидера в Казахстан
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликуют статьи в СМИ перед визитом российского лидера в республику, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что подготовка визита находится на завершающей стадии, и выразил надежду на то, что он даст новые импульсы для развития многопланового сотрудничества между странами. «Казахстан – большой друг, союзник, партнер нашей страны», – подчеркнул Песков, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь также рассказал, что статьи президентов подчеркнут их видение характера двусторонних отношений. Путин и Токаев обменяются статьями, где подтвердят важность бережного отношения и развития этих отношений в текущей обстановке.
Напомним, Путин собирается посетить Казахстан с государственным визитом 27 ноября.