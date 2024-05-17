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Экспедиция по поиску павших в боях с японцами советских солдат стартовала в Монголии
В Монголии началась международная поисковая экспедиция «Халхин-Гол. Тем больше наша слава», к которой присоединились поисковики и научные работники из России, Белоруссии, Казахстана и Монголии.
В первый день поисковики обнаружили останки двух бойцов, а также элементы обмундирования, личные вещи и фрагменты оружия, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД,
«85 лет боям на Халхин-Голе в Монголии, которые длились с весны 1939 года, активная фаза началась как раз в мае. Боевые действия Красной армии и монгольских войск закончились победой. Далась она непросто. 15 сентября 1939 года Япония была вынуждена заключить с Советским Союзом перемирие, признав свое поражение в этом локальном конфликте. Эта победа стала одной из главных причин отказа Японии от нападения на СССР после 22 июня 1941 года. Прошло 85 лет, но не все факты изучены, не все имена восстановлены. И это работа для нас поисковиков крайне важна», – сказала ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.
Помимо поиска погибших, в задачи экспедиции входит описание неучтенных захоронений солдат и очистка от мусора и загрязнений советских памятников и монументов, установленных в этом районе.
Отмечается, что в ходе предыдущих экспедиций в 2019 и 2023 годах была проведена большая работа по уточнению реальной картины боевых действий и локализации зоны поиска. Участниками были обнаружены и захоронены останки 14 бойцов Красной армии и двух монгольских солдат, найдены несколько неучтенных захоронений и обломки советского скоростного бомбардировщика СБ-2. Уже в Москве по существующим документам удалось установить имена всех трех членов экипажа.
Организаторами экспедиции «Халхин-Гол. Тем больше наша слава» выступают Фонд сохранения культурно-исторического наследия «Связь времен и поколений» и 1-й Механизированный поисковый отряд «Авангард» при содействии Фонда президентских грантов и монгольского Красного Креста. Она является гуманитарной миссией по поиску советских бойцов, погибших в районе реки Халхин-Гол в 1939 году.