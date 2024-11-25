Bloomberg: Казахстан станет внутренним врагом ОПЕК+ в 2025 году

Bloomberg: ОПЕК+ в 2025 году ждет столкновение с Казахстаном из-за роста добычи нефти

Tекст: Елизавета Шишкова

Казахстан планирует значительно увеличить добычу нефти на месторождении Тенгиз, в которое вложено 45 млрд долларов. Этот шаг может нарушить квоты ОПЕК+, так как добыча возрастет на 260 тыс. баррелей в день, передает «Прайм».

Отмечается, что Казахстан на протяжении почти десяти лет был непростым партнером для ОПЕК+, часто превышая свои квоты. Проект по расширению месторождения Тенгиз, над которым работали почти десять лет, должен завершиться к середине 2025 года. Чтобы соблюдать квоты, Казахстану придется снизить добычу на других месторождениях. Однако, учитывая низкую себестоимость добычи на Тенгизе, это маловероятно, так как это очень выгодно для Казахстана и его иностранных партнеров.

Тенгизское месторождение, управляемое Chevron Corp., является частью трех крупнейших месторождений в Казахстане, куда также входят Карачаганак и Кашаган. Несмотря на возможные экономические преимущества, Казахстан может оказаться в сложной ситуации, балансируя между соблюдением квот и экономической выгодой.

В понедельник сообщалось, что мировые цены на нефть коррекционно снижаются после роста в течение двух предыдущих торговых сессий.