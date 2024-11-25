Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.3 комментария
Британия ввела санкции против российских компаний и танкеров
Британия наложила санкции на «Альфастрахование», ВСК и 30 российских танкеров
Британия обновила санкционный список, включив в него «Альфастрахование», ВСК и 30 танкеров, обвиняя их в поддержке российского правительства и дестабилизации на Украине.
Британский МИД объявил об этом в обновленном черном списке, мотивировав санкции участием этих организаций в поддержке российского правительства через бизнес в стратегически важном для России секторе, сообщает ТАСС.
Что касается танкеров, британские власти утверждают, что они вовлечены в деятельность, которая якобы ведет к дестабилизации Украины и нарушению ее территориальной целостности. В документе указано, что эти суда используются для транспортировки нефти и нефтепродуктов из России в третьи страны, тем самым поддерживая российское правительство и получая от этого прибыль.
Санкции, введенные Британией, направлены на усиление давления на российский бизнес, связанный с энергетическим сектором, который, по мнению британских властей, играет ключевую роль в финансировании российских стратегических инициатив.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Великобритания ввела санкции против российских молодежных патриотических организаций «Юнармия» и «Авангард», а также против чиновниц, возглавляющих министерства образования Крыма и Запорожской области, обвиняемых в участии в «программе депортации детей».