Британия ввела санкции против российских компаний и танкеров

Британия наложила санкции на «Альфастрахование», ВСК и 30 российских танкеров

Tекст: Ольга Иванова

Британский МИД объявил об этом в обновленном черном списке, мотивировав санкции участием этих организаций в поддержке российского правительства через бизнес в стратегически важном для России секторе, сообщает ТАСС.

Что касается танкеров, британские власти утверждают, что они вовлечены в деятельность, которая якобы ведет к дестабилизации Украины и нарушению ее территориальной целостности. В документе указано, что эти суда используются для транспортировки нефти и нефтепродуктов из России в третьи страны, тем самым поддерживая российское правительство и получая от этого прибыль.

Санкции, введенные Британией, направлены на усиление давления на российский бизнес, связанный с энергетическим сектором, который, по мнению британских властей, играет ключевую роль в финансировании российских стратегических инициатив.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Великобритания ввела санкции против российских молодежных патриотических организаций «Юнармия» и «Авангард», а также против чиновниц, возглавляющих министерства образования Крыма и Запорожской области, обвиняемых в участии в «программе депортации детей».