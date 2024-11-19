Британия ввела санкции против российских патриотических организаций

Британия ввела санкции против «Юнармии» и «Авангарда» из-за патриотического воспитания

Tекст: Дмитрий Зубарев

Британия ввела санкции против ряда российских молодежных организаций и их руководства, передает ТАСС. В санкционный список попали детско-юношеское общественное движение «Юнармия» и центр военное-патриотического воспитания «Авангард», расположенный в подмосковном Одинцове.

Ограничительные меры направлены против начальника главного штаба «Юнармии» Никиты Нагорного. Все счета организаций и лиц, попавших под санкции, будут заморожены, если найдутся в британской юрисдикции. Людям из черного списка въезд в Британию запрещен.

Кроме того, под санкции попали российские чиновницы, возглавляющие министерства образования в Крыму и Запорожской области. Министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова и министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик обвиняются в участии в программе «насильственной депортации и перевоспитания украинских детей», которую якобы осуществляют российские власти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия ввела санкции против авиакомпании Iran Air и российского судна Port Olya-3, Лондон ввел санкции против компаний из Казахстана, Китая и Эстонии, а также Британия ввела санкции против «офицера ГРУ» в связи с делом Скрипалей.