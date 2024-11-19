G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.0 комментариев
Британия ввела санкции против российских патриотических организаций
Британия ввела санкции против «Юнармии» и «Авангарда» из-за патриотического воспитания
Великобритания ввела санкции против российских молодежных патриотических организаций «Юнармия» и «Авангард», а также против чиновниц, возглавляющих министерства образования Крыма и Запорожской области, обвиняемых в участии в «программе депортации детей».
Британия ввела санкции против ряда российских молодежных организаций и их руководства, передает ТАСС. В санкционный список попали детско-юношеское общественное движение «Юнармия» и центр военное-патриотического воспитания «Авангард», расположенный в подмосковном Одинцове.
Ограничительные меры направлены против начальника главного штаба «Юнармии» Никиты Нагорного. Все счета организаций и лиц, попавших под санкции, будут заморожены, если найдутся в британской юрисдикции. Людям из черного списка въезд в Британию запрещен.
Кроме того, под санкции попали российские чиновницы, возглавляющие министерства образования в Крыму и Запорожской области. Министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова и министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик обвиняются в участии в программе «насильственной депортации и перевоспитания украинских детей», которую якобы осуществляют российские власти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия ввела санкции против авиакомпании Iran Air и российского судна Port Olya-3, Лондон ввел санкции против компаний из Казахстана, Китая и Эстонии, а также Британия ввела санкции против «офицера ГРУ» в связи с делом Скрипалей.