Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.3 комментария
Британия ввела санкции против «офицера ГРУ» по делу Скрипалей
Британия ввела рестрикции против «офицера ГРУ» Дениса Сергеева и ряда организаций из России
Великобритания расширила санкционный список, добавив туда проходящего по делу Скрипалей «офицера ГРУ» Дениса Сергеева и несколько российских организаций, обвиняемых в «дестабилизации ситуации на Украине» и использовании химического оружия.
Британия ввела санкции против Дениса Сергеева, которого обвиняет в причастности к использованию химического оружия «Новичок» в Солсбери в 2018 году. Сергеев, по версии британских властей, играл координирующую роль в Лондоне во время «атаки» на Скрипалей, передает ТАСС.
Кроме Сергеева, под санкции попали военизированная организация «Африканский корпус», ее командир Андрей Аверьянов и россияне, предположительно связанные с деятельностью ЧВК «Вагнер». Среди них Евгений Копот, Александр Кузин и Евгений Ходотов. Британские власти считают, что эти лица и организации угрожают безопасности Ливии и других регионов.
Также в санкционный список внесена добровольческая бригада «Эспаньола» и ее командир Станислав Орлов. Бригаду обвиняют в подрыве суверенитета Украины, передает РИА «Новости»
Под британские санкции попал бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Британские власти обвиняют его в дестабилизации и угрозе территориальной целостности Украины, отмечая его связь с событиями в регионе.
Ранее Британия добавила в санкционный список Агентство социального проектирования (АСП), АНО «Диалог» и группу компаний «Структура», а также их руководителей.
До этого британская сторона объявила о введении санкций в отношении войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России.