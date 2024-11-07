Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.3 комментария
Лондон ввел санкции против компаний из Казахстана, Китая и Эстонии
Великобритания ограничила активы компаний из пяти стран за помощь России в СВО
Британия ввела санкции против ряда компаний и физических лиц из Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана и Эстонии, обвиняя их в содействии России в ходе специальной военной операции на Украине.
В обновленном черном списке на сайте британского правительства говорится, что под ограничения попали эстонская Virmavia, китайские компании Jinhua Hairun Power Technology и другие, казахстанские Stanex Group и ряд других предприятий, а также турецкая Inovasyon Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, передает ТАСС.
Санкции включают заморозку активов и распространяются также на российские компании, такие как «Зенит финанс», «Элесар-групп» и другие. В список попали добровольческая бригада «Эспаньола» и 81-я бригада «Медведи», участвующие в СВО, а также бывший лидер Южной Осетии Анатолий Бибилов, занимающий должность заместителя командира добровольческого корпуса.
Кроме того, Лондон ввел санкции против шести лиц, подозреваемых в связях с частными военными компаниями, включая Константина Мирзоянца и Станислава Орлова. Санкции затронули и руководство ряда компаний, таких как Денис Тропин из «Шпиннера», Наталия Хиревич из Virmavia и другие.
Ранее Великобритания расширила санкционный список, добавив туда проходящего по делу Скрипалей «офицера ГРУ» Дениса Сергеева и несколько российских организаций, обвиняемых в «дестабилизации ситуации на Украине» и использовании химического оружия.
До этого Британия добавила в санкционный список Агентство социального проектирования (АСП), АНО «Диалог» и группу компаний «Структура», а также их руководителей.