Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.3 комментария
Шалва Папуашвили переизбран председателем парламента Грузии
Сорокавосьмилетний специалист международного права Шалва Папуашвили, который имеет грузинский и немецкий дипломы о высшем образовании, переизбран в понедельник председателем парламента Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Этот пост он занимал и в парламенте предыдущего созыва с декабря 2021 года.
За него проголосовало единогласно 88 депутатов.
Шалва Папуашвили владеет несколькими иностранными языками, в том числе русским.
Оппозиция бойкотирует заседание, ее сторонники находятся на проспекте Руставели.