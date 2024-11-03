Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
Су-34 разбомбил опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области
Самолет Су-34 российской авиации провел бомбардировку позиций ВСУ в приграничном районе Курской области, используя авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Экипаж Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Атака была осуществлена с использованием авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции.
Операция была нацелена на уничтожение инфраструктуры и личного состава противника, находившихся в непосредственной близости от государственной границы России.
Ранее российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по опорному пункту ВС Украины в приграничье Курской области с применением авиабомб с УМПК, до этого Су-34 использовали корректируемую авиабомбу для аналогичного удара, сообщили в Минобороны.