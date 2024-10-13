Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.4 комментария
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ на границе с Курской областью
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 использовал корректируемую авиабомбу для удара по опорному пункту ВС Украины в приграничье Курской области. Атака была произведена с использованием универсального модуля планирования и коррекции, сообщили в Минобороны.
По данным министерства, удар был осуществлен авиационными бомбами, оснащенными универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), передает РИА «Новости».
Эта операция проводится в рамках более широкой кампании, направленной на защиту границ России и предотвращение возможных атак со стороны Украины. По словам представителей Минобороны, использование такого оборудования позволяет с высокой точностью поражать цели, минимизируя риски для мирного населения и повышая эффективность боевых действий.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили попытку ВСУ прорваться через границу в районе населенного пункта Новый Путь, уничтожив при этом до 80 человек и несколько единиц техники.