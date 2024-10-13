Стало известно об убийстве женщины, вышедшей с флагом России к памятнику в Одессе

Царев: Женщина, вышедшая с флагом России к постаменту Екатерины II в Одессе, убита в СИЗО

Tекст: Вера Басилая

Царев заявил, что официальная версия правоохранительных органов указывает на смерть женщины от сердечной недостаточности, однако он утверждает, что женщину убили после ареста и перевода в СИЗО, передает «Газета.Ru».

По словам Царева, в отделении полиции женщина сообщила правоохранителям, что не простит украинским властям трагедию в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Ранее в Одессе женщина попыталась вывесить российский флаг у постамента убранного памятника Екатерине II, но была задержана полицией.

Кроме того, прохожие в Одессе вызвали полицию из-за пожилого уличного музыканта, исполнявшего песни на русском языке.

