Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.4 комментария
Российские войска отразили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
Российские войска отразили попытку ВСУ прорваться через границу в районе населенного пункта Новый Путь, уничтожив при этом до 80 человек и несколько единиц техники, сообщило Минобороны РФ.
Как указали в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки войск «Север» продолжили наступательные действия, нанеся поражение ряду украинских формирований в различных населенных пунктах, среди которых Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плехово. За сутки было отражено пять контратак противника в направлении Зеленого Шляха, Нижнего Клина и Покровского.
ВСУ понесли значительные потери: убито и ранено до 80 человек, уничтожены три танка, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, а также несколько других единиц бронетехники. Армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям противника и его техники, говорится в сообщении.
Согласно данным Минобороны РФ, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска также поразили украинские позиции в Сумской области, продолжая наносить удары по резервам противника. За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожено 10 единиц бронетехники, включая два танка «Leopard».
Кроме того, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 22600 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая танки, бронетранспортеры и артиллерийские установки. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.
Ранее российские военные из группировки «Днепр» успешно эвакуировали турецкий бронеавтомобиль Kirpi из приграничного района Курской области, заменив колеса под обстрелом и доставив его в десантно-штурмовой полк с полным боекомплектом.
В воскресенье российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в Курской области, что привело к срыву ротации украинских подразделений, применив авиационные средства поражения и противоракетные маневры.