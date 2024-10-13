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ВС России эвакуировали бронеавтомобиль Kirpi ВСУ в Курской области
ВС РФ доставили в часть трофейный турецкий бронеавтомобиль Kirpi без повреждений
Российские военные из группировки «Днепр» успешно эвакуировали турецкий бронеавтомобиль Kirpi из приграничного района Курской области, заменив колеса под обстрелом и доставив его в десантно-штурмовой полк с полным боекомплектом.
Российские военнослужащие из группировки войск «Днепр» успешно эвакуировали турецкий бронеавтомобиль Kirpi с одного из приграничных районов Курской области. Как сообщает ТАСС, операция проводилась в два этапа, включая инженерную разведку и непосредственную эвакуацию под обстрелом противника.
Трофейный бронеавтомобиль был доставлен в расположение десантно-штурмового полка практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. Специалисты-ремонтники провели замену колес и восстановили поврежденные узлы и агрегаты, в том числе элементы электропроводки.
Министерство обороны РФ отмечает, что эвакуация проходила в сложных условиях, но усилия личного состава и ремонтно-эвакуационной группы ВДВ позволили успешно завершить операцию. В дальнейшем будет принято решение о дальнейшей эксплуатации эвакуированной техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Восток» захватили на угледарском направлении танк Т-64 ВСУ. На выставке трофейной натовской техники в столице продемонстрировали редкую американскую штурмовую машину M1150, созданную на базе танка Abrams. Трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО, выставили на Поклонной горе в Москве.