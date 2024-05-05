Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.12 комментариев
ВС России захватили танк Т-64 ВСУ под Угледаром
Бойцы группировки «Восток» захватили на угледарском направлении танк Т-64 ВСУ, сообщил боец с позывным Колесо.
По его словам, украинский танк Т-64 сначала подорвался на мине и потерял гусеницу, после чего остановился, передает ТАСС. Колесо добавил, что по танку начали работать другими орудиями и FPV дроном. Он рассказал также, что машина пострадала не сильно, танк уже эвакуировали для ремонта, скоро его восстановят и вернут на фронт.
Ранее на выставке трофейной натовской техники в столице продемонстрировали редкую американскую штурмовую машину M1150, созданную на базе танка Abrams.