ВС России захватили танк Т-64 ВСУ под Угледаром

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, украинский танк Т-64 сначала подорвался на мине и потерял гусеницу, после чего остановился, передает ТАСС. Колесо добавил, что по танку начали работать другими орудиями и FPV дроном. Он рассказал также, что машина пострадала не сильно, танк уже эвакуировали для ремонта, скоро его восстановят и вернут на фронт.

Ранее на выставке трофейной натовской техники в столице продемонстрировали редкую американскую штурмовую машину M1150, созданную на базе танка Abrams.