Посол России отказался ехать в МИД Польши в связи с «ракетным инцидентом»

Посол России отказался от визита в МИД Польши из-за отсутствия доказательств «ракетного инцидента»

Tекст: Вера Басилая

Андреев сообщил, что спросил у польской стороны, намерена ли она предоставить доказательства того, что российская ракета нарушила воздушное пространство Польши, но не получил внятного ответа, передает РИА «Новости».

Дипломат также напомнил, что Москве не предоставили никаких доказательств по «ракетному инциденту», который якобы произошел 29 декабря 2023 года. Андреев сделал вывод, что не имеет смысла беседовать на эту тему без предъявления доказательной базы, и предложил польским дипломатам направить соответствующую ноту по почте или с курьером.

Ранее польские военные заявили, что воздушное пространство республики нарушила якобы «российская крылатая ракета». Она находилась в воздушном пространстве Польши 39 секунд, после чего покинула территорию республики.

Министерство иностранных дел Польши заявило, что «потребует объяснений» у России.