Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.3 комментария
Макрон опроверг данные о предупреждениях ЦРУ о российских дронах
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция может оказаться под ударом беспилотника, как это было в аэропорту Лейпцига в начале августа, но пока страна не сталкивалась с подобным.
«Но когда вы задаете мне вопрос, может ли это произойти, мой ответ-да», – приводит его ответ портал 20min.ch.
Макрон также заявил, что ЦРУ «не информировало французские службы» о возможной атаке беспилотников на юг Франции, вопреки сведениям некоторых зарубежных СМИ.
При этом он заявил, что Россия якобы рассматривает европейские страны как стратегическую цель из-за поддержки Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Макрон заявил о стремлении Парижа ускорить переговоры между Россией и Украиной. В Дании подтвердили отсутствие угроз со стороны России и продолжили вооружаться. Европейское оборонное агентство призвало ЕС ускорить перевооружение.