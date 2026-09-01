Tекст: Ольга Иванова

Вооруженные силы России при освобождении Червоной Криницы в Запорожской области взяли под контроль крупный район обороны, передает РИА «Новости». Под контроль перешло порядка 100 строений и 15 кв. километров территории.

«Штурмовые подразделения 1198-го мотострелкового полка 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» в ходе наступательных действий взяли под контроль крупный район обороны противника, включая населенный пункт Червоная Криница Запорожской области», – сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что в результате боев потери украинской армии составили свыше роты живой силы. Кроме того, уничтожены четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 14 наземных роботизированных комплексов и более 50 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга».

Освобождение населенного пункта позволило подразделениям группировки «Восток» нарушить оборону противника и расширить контролируемую территорию на данном направлении. Установление контроля над Червоной Криницей создает условия для дальнейшего развития наступления и усиления давления на позиции противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшие сутки российские войска освободили Новопавловку в Запорожской области.

В конце августа бойцы группировки «Восток» заняли запорожский населенный пункт Неженка.

В мае военные взяли под контроль село Чаривное на этом же направлении.