История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.0 комментариев
Российские военные продвинулись на 5 кв. км под Розовкой
Войска России взяли под контроль более 5 кв. км под Розовкой
Российские войска при освобождении Розовки в Запорожской области взяли под контроль более 5 кв. км территории, противник потерял до взвода живой силы, сообщили в Минобороны.
Вооруженные силы России взяли под контроль более 5 кв. км территории при освобождении Розовки в Запорожской области, передает РИА «Новости».
Населенный пункт перешел под контроль штурмовых подразделений 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки «Восток».
«В результате боев потери противника составили до взвода живой силы. Под контроль группировки «Восток» перешло более пяти квадратных километров территории», – сообщили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что уничтожены три бронемашины, восемь автомобилей, семь единиц мототехники, 17 наземных роботизированных комплексов и более 30 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили запорожскую Розовку и харьковскую Малую Волчью.
В начале сентября армия России взяла под контроль Новопавловку и Червоную Криницу в Запорожской области.
В конце августа бойцы группировки «Восток» заняли крупный участок обороны противника при освобождении Неженки.