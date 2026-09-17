Российские военные продвинулись на 5 кв. км под Розовкой

Сикорский исключил Белоруссию из числа европейских соседей России и Украины

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сикорский объяснил стремление Варшавы участвовать в мирных переговорах по украинскому конфликту уникальным географическим положением страны, передает ТАСС. «Польша – единственная страна в Европе, граничащая как с Россией, так и с Украиной», – заявил министр журналистам.

Напомним, что протяженность польско-украинской границы превышает 500 километров. Граница с Россией проходит по Калининградской области и составляет около 210 километров. При этом министр не упомянул Белоруссию, которая также находится в Европе и граничит как с Россией, так и с Украиной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский потребовал участия Варшавы в мирных переговорах с Москвой.

Ранее министр заявил о необходимости повышения роли Европы в процессе урегулирования конфликта. А официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила недавние слова дипломата о гипотетическом военном столкновении с Россией.