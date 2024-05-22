  • Новость часаГруппировка «Днепр» за сутки уничтожила на Херсонском направлении 30 лодок ВСУ
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    Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?

    5 комментариев
    22 мая 2024, 11:15 • Новости дня

    Группировка «Днепр» за сутки уничтожила на Херсонском направлении 30 лодок ВСУ

    Группировка «Днепр» за сутки уничтожила на Херсонском направлении 30 лодок ВСУ
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская группировка войск «Днепр» за сутки уничтожила 30 лодок ВСУ на Херсонском направлении, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, бойцы группировки «Днепр» уничтожили 61 наблюдательный пункт, 45 дронов, 40 пунктов управления БПЛА, 30 лодок и три станции РЭБ, передает ТАСС.

    Ранее группировка «Днепр» за сутки уничтожила 44 пункта управления БПЛА ВСУ.

    21 мая 2024, 21:34 • Новости дня
    В Конгрессе США Зеленского назвали диктатором

    Конгрессвумен Грин призвала власти США больше не выделять деньги «диктатору Зеленскому»

    В Конгрессе США Зеленского назвали диктатором
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский является диктатором на Украине, потому что его срок полномочий на посту президента истек, США больше не следует выделять средства на нужды Киева, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин.

    Грин заявила, что на Украине нет демократии, а американские налогоплательщики не должны финансировать Киев. По ее словам, США выделяют украинскому правительству каждый месяц 1 млрд долларов и почти 200 млрд долларов на войну, в которой Украина не может победить, передает ТАСС.

    Во вторник в соответствии с нормами, записанными в Конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.

    В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства. Ранее в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.

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    22 мая 2024, 08:43 • Новости дня
    Россия пригрозила Франции «не политическим» ответом на отправку войск на Украину

    МИД пригрозил Франции «не только политическим» ответом при отправке войск на Украину

    Россия пригрозила Франции «не политическим» ответом на отправку войск на Украину
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не оставит без ответа отправку французских войск на Украину, заявил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

    По его словам, ответ будет «не только политическим», о чем французскую сторону уже предупреждали, передает РИА «Новости».

    Студенников также отметил, что участие Франции в боевых действиях на Украине сделает ее стороной конфликта, что, в свою очередь, «многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав».

    Кроме того, дипломат выразил надежду, что в правящих кругах Франции «возобладает если не здравомыслие, то хотя бы инстинкт самосохранения».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в отношениях с Москвой нужно поддерживать «стратегическую двусмысленность». Кроме того, Макрон говорил, что не исключает отправки французских войск на Украину.

    Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер посоветовал Макрону «заткнуться» и не заниматься эскалацией», так как в случае отправки войск Франции на Украину Россия их «сотрет с лица земли» и нанесет удар по французским объектам в Румынии.

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    21 мая 2024, 21:43 • Новости дня
    Зеленский обвинил Запад в ожидании поражения Украины

    Зеленский пожаловался, что Запад рассматривает вариант поражения Украины

    Зеленский обвинил Запад в ожидании поражения Украины
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные партнеры Киева не разрывают полностью отношения с Россией, потому что рассматривают вариант поражения Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times .

    По мнению Зеленского, на Западе боятся полностью разорвать отношения в Россией. По его словам, не все закрыли посольства в России, не все отправили российских дипломатов домой, потому что оставляют двери с Москвой приоткрытыми и предполагают возможное поражение Украины, передает ТАСС.

    Ранее Зеленский обвинил весь мир в неудачах ВСУ под Харьковом.

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    21 мая 2024, 13:19 • Новости дня
    Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ под Харьковом
    Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ под Харьковом
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» продолжила двигаться вглубь украинской обороны у города Харькова, она поразила технику и живую силу 125-й бригады ВСУ, 112-й и 113-й бригад теробороны у Константиновки, Охримовки и Гранова в Харьковской области, указало Минобороны России.

    Группировка также отразила три контратаки украинских штурмовиков у Волчанска и Старицы в этом регионе, отметило ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 245 человек, два танка, две бронемашины, три САУ 2С3 «Акация», гаубицу Д-20 и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, поразила формирования 14-й, 21-й и 66-й механизированных бригад ВСУ у Новосадового, Ивановки (ДНР), Невское (ЛНР).

    Также она отразила шесть контратак штурмовиков ВСУ у Стельмаховки, Червоной Дибровы (ЛНР), Григоровки (ДНР).

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 425 человек, танк, два БТР, гаубицу Д-30 и САУ 2С1 «Гвоздика». Также уничтожены две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю, поразила живую силу и технику 57-й механизированной, 105-й и 118-й бригад теробороны у Константиновки, Раздоловки и Часова Яра в ДНР.

    В зоне ответственности группировки украинская сторона потеряла свыше 320 человек, танк, две БМП, две американские гаубицы М777. Кроме того, уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР.

    Также группировка отразила шесть контратак 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ у Очеретино, Соловьево и Уманского в ДНР. Украинская армия в зоне ответственности группировки потеряла до 420 человек, пять боевых бронированных машин, включая четыре БМП Bradley, гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Великой Новоселки и Макаровки в ДНР. У Старомайорского в ДНР отражена контратака украинских штурмовиков.

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 145 человек, две БМП, американскую гаубицу М198, гаубицу М777 и гаубицу Д-30.

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    21 мая 2024, 16:12 • Новости дня
    Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия сел военными ВСУ

    Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия села ВСУ с помощью «Бабы-яги»

    Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия сел военными ВСУ
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие используют коптеры «Баба-яга» для инсценировок взятия населенных пунктов в зоне СВО, рассказал боец спецназа «Ахмат», командир взвода с позывным «Сафон».

    По его словам, ВСУ делали вбросы в интернет, они якобы вешали флаги в населенных пунктах, несмотря на то, что населенные пункты оставались под контролем российской армии, передает РИА «Новости».

    «Сафон» добавил, что схему удалось раскрыть при помощи одного из бойцов, который во время ночного дежурства услышал приближение сельхоздрона «Баба-яга» – тот пролетел мимо, не атаковав позиции, а после рассвета в этом месте обнаружили висящий украинский флаг.

    «И выяснили, что они с дрона скинули на железный столб на магните украинский флаг. Вот он некоторое время провисел. Мы его быстренько сняли, так как этот населенный пункт был за нами», – добавил «Сафон».

    Ранее российский военный рассказал о ночных полетах украинских БПЛА «Баба-яга».

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    22 мая 2024, 08:26 • Новости дня
    В Харькове прогремели взрывы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

    Других подробностей не приводится, сейчас в Харьковской области объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Ранее журнал Economist сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский кричит на украинских генералов из-за страха, что от него скрывают правду касательно ситуации на поле боя.

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    21 мая 2024, 12:51 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль 40% Волчанска

    Ганчев: Российские войска взяли под контроль 40% Волчанска

    Российские войска взяли под контроль 40% Волчанска
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала сообщил, что российские войска освободили 40% города Волчанска.

    По его словам, ВС РФ постепенно выравнивают линию фронта в этом регионе.

    «Наши ребята контролируют порядка 40% города», – приводит его слова ТАСС.

    Ганчев отметил, что российские силы «глубоко вклинились в оборону» и смогли выбить врага, закрепив позиции. Основная часть северной части города, по его словам, уже полностью освобождена.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области отметил, что город является стратегическим, поэтому украинские войска подтягивают «очень серьезные силы» и «пытаются контратаковать».

    Кроме того, российские войска, рассказал Ганчев, успешно наступают в районе Липцов Харьковской области, где уже контролируют основные высоты и часть дорог, которые ВСУ могли бы использовать для подтягивания резервов.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в городе после взрыва.

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    22 мая 2024, 08:52 • Новости дня
    FA: Украинской армии нужно утроить набор рекрутов

    Foreign Affairs: Украинской армии нужно утроить набор рекрутов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинской армии необходимо мобилизовать в три раза больше людей для проведения оборонительных операций, следует из публикации американского журнала Foreign Affairs.

    Как пишет издание, ВСУ «срочно нужно больше солдат», так как нерешительность Киева в проведении мобилизации привела к серьезной нехватке военных в частях, передает ТАСС.

    Foreign Affairs утверждает также, что потери Украины усугубила неготовность оборонительных сооружений на фоне роста огневой мощи ВС России.

    Как отмечается в публикации, украинской армии нужно утроить набор рекрутов, чтобы поддерживать оборону на текущем уровне боевых действий.

    Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что украинские «туристы», которые бегут за границу, оставляют вещи в лесах на границе с Румынией, в том числе еду, из-за этого на маршрутах появилось много медведей.

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    22 мая 2024, 12:06 • Новости дня
    Эксперт объяснила акции неповиновения в Николаевской области Украины

    Лариса Шеслер: Украинские силовики готовы применять оружие при сопротивлении мобилизации

    Эксперт объяснила акции неповиновения в Николаевской области Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинцы после ужесточения закона о мобилизации стали прятаться по квартирам и погребам. На этом фоне украинские села, где идут сельскохозяйственные работы, становятся для сотрудников ТЦК основным источником живой силы для фронта, сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее в Николаевской области Украины прошли акции против мобилизации.

    «Тотальной мобилизацией недовольны не только жители Николаевской области, но и других регионов Украины. Известны случаи, когда, например, сельчане Одесской и Ивано-Франковской областей пытались противостоять военкомам: они перекрывали им въезд или буквально гоняли по поселению. Иногда женщинам удавалось отбить мобилизуемых», – отметила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    Она подчеркивает: в ВСУ не хотят идти жители ни Ровно, ни Львова, ни Запорожья, ни Харькова. «Все отлично понимают, что это билет в один конец. Существует огромная вероятность погибнуть где-нибудь под Часовым Яром или под Угледаром», – пояснила собеседница. Поэтому украинцы пользуются всеми хитростями и придумывают новые, чтобы «ускользнуть от этой тяжелой лапы государственной машины», добавила Шеслер.

    В частности, люди прячутся по квартирам и погребам, не живут по месту регистрации, уточнила она. «Это приводит к тому, что планы по мобилизации военкоматами не выполняются, и сотрудники ТЦК (украинский аналог военкоматов) зачастую хватают первых попавшихся мужчин», – заметила спикер.

    Более того, на этом фоне украинские села становятся основным источником живой силы. «Тем временем на юге Украины, в том числе в Николаевской области, идут сельскохозяйственные работы, и мужчины не могут отсидеться по домам, прячась от военкомов. Этим пользуются ТЦК. Отсюда и акции неповиновения», – объяснила правозащитница.

    Собеседница не исключает, что власти могут применить силу против тех, кто препятствует мобилизации. «У этой машины нет никаких ограничений. В стране есть вооруженная полиция, военкомы, многие из которых уже демобилизовались из зоны боевых действий и привыкли применять оружие. Кроме того, исчезли всякие ограничения по отношению к собственным гражданам. Известно, что ВСУ спокойно обстреливают даже те города, которые они считают украинскими», – детализировала Шеслер.

    При этом методы киевского руководства приводят к катастрофической ситуации в стране. Политолог со ссылкой на свои источники сообщает, что в регионах за последнее время резко выросли цены на продовольствие и товары первой необходимости. «Причина в том, что остановились перевозки у ретейлеров. Водители на фурах либо мобилизованы, либо протестуют против беззакония. Также существуют проблемы с общественным транспортом. Так, например, со вчерашнего дня остановились два маршрута городских автобусов Николаева, потому что водителей отправили в ТЦК. У люди возникают проблемы добраться даже до работы», – рассказала она.

    «Поэтому мобилизация на Украине вносит катастрофическую разбалансировку в хозяйстве и в социальной сфере, раздражает и возмущает людей, настраивает их против власти», – заключила Шеслер.

    Ранее в Николаевской области Украины прошли акции неповиновения, в ходе которых местные жители не пустили в свои села сотрудников территориальных центров комплектования. Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, ссылаясь на свои источники.

    «Жители выступили с обвинениями в том, что военкоматы «выгребли» всех мужчин, и теперь некому работать. И действительно, по Николаевской области можно судить о том, что тотальная мобилизация уже затронула сельское хозяйство. Фермеры жалуются, что нет работников, некого посадить за трактор», – приводит слова Барбашова ТАСС.

    По словам депутата, из-за мобилизации на Украине значительно сократилось мужское население. «В Николаеве, как и в других городах Украины, на улицах почти не осталось мужчин», – подчеркнул он.

    Напомним, в субботу на Украине вступил в силу закон об ужесточении всеобщей мобилизации, который еще 16 апреля был подписан Владимиром Зеленским. Главное новшество закона – обязательство мужчин обновить данные в ТЦК. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который также может быть вручена повестка. Это касается и тех, кто успел уехать за границу – их лишили доступа к консульским услугам.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изощряются украинцы, чтобы перехитрить военкомов и избежать отправки на фронт.

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    21 мая 2024, 20:56 • Новости дня
    Путин: Число участвовавших в СВО руководителей будет увеличиваться

    Tекст: Вера Басилая

    Число людей, которые будут включаться в кадровую программу для участников СВО «Время героев», будет увеличиваться, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Калмыкии Бату Хасиковым.

    «Выборка здесь не может быть массовой. Но это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу», – цитирует «Российская газета» Путина.

    Хасиков до этого заявил президенту, что десятки ребят подали заявки для участия в проекте «Время героев», который открывает перед ними колоссальную возможность.

    Ранее Владимир Путин напомнил, что в стране начала действовать специальная кадровая программа для участников СВО – «Время героев». Глава государства отметил, что ветераны спецоперации смогут проявить себя на работе в органах власти, образовательной сфере, наставничестве и других областях.

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    22 мая 2024, 10:14 • Новости дня
    Киев признал отсутствие шансов у ВСУ на поле боя

    Financial Times: Секретарь СНБО Литвиненко заявил об отсутствии шансов у ВСУ на поле боя

    Tекст: Александра Юдина

    У украинской армии нет шансов на прорыв на фронте, заявил газете Financial Times секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко.

    По его словам, ВСУ все еще сражаются, однако у них практические нет шансов на прорыв, передает ТАСС.

    Литвиненко отметил, что ВСУ бы помогло снятие ограничения США на использование Киевом полученного американского оружия для ударов по территории России.

    Ранее журнал Foreign Affairs писал, что украинской армии необходимо мобилизовать в три раза больше людей для проведения оборонительных операций.

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    21 мая 2024, 13:27 • Новости дня
    Группировка «Днепр» нанесла поражение трем бригадам ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки подразделения группировки «Днепр» поразили формирования трех украинских бригад в двух регионах, сообщило Минобороны.

    Группировка поразила живую силу и технику 37-й бригады морской пехоты, 65-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии у Веселого (Херсонская область) Работино и Малой Токмачки (Запорожская область), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 105 человек, две американские гаубицы М777, гаубицу 2А36 «Гиацинт-Б» и машину БМ-21 РСЗО «Град».

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили за сутки скопления живой силы и военной техники ВСУ в 95 районах.

    Средства ПВО за сутки уничтожили 45 украинских дронов, две оперативно-тактические ракеты ATACMS, восемь французских крылатых ракет SCALP-EG, пять французских управляемых авиабомб Hammer, четыре противорадиолокационные ракеты HARM, восемь снарядов HIMARS и «Ольха».

    С начала проведения СВО уничтожен 601 самолет, 274 вертолета, 24 464 дрона, 523 ЗРК, 16 114 танков и других бронемашин, 1306 машин РСЗО, 9717 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    21 мая 2024, 13:45 • Новости дня
    ФСБ пресекла в ЛНР попытки сотрудничества граждан Украины с разведкой

    ФСБ пресекла в ЛНР попытки сотрудничества граждан Украины с украинской разведкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники УФСБ по Западному военному округу пресекли на территории Луганской народной республики (ЛНР) попытки сотрудничества граждан Украины с органами украинской разведки, сообщила пресс-служба ведомства.

    Как говорится в сообщении, УФСБ России по Западному военному округу на территории ЛНР пресекли попытки сотрудничества граждан Украины с органами украинской разведки, которые по их заданию собирали сведения о местонахождении подразделений ВС России, а также иных мероприятий войсковой активности частей и соединений 20-й общевойсковой армии, передает ТАСС.

    В пресс-службе добавили, что органы военной контрразведки объявили троим гражданам Украины официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по статье «Шпионаж».

    Ранее в Луганской народной республике задержали украинскую гражданку, ее подозревают в корректировке ударов украинской армии.

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    21 мая 2024, 13:21 • Новости дня
    Кремль: Россия продолжает СВО, принимая меры против обстрелов в приграничье

    Кремль: Россия продолжает СВО, принимая меры против обстрелов гражданских в приграничье

    Tекст: Александра Юдина

    Россия продолжает ведение спецоперации, принимая меры против бесчеловечных обстрелов жилых районов в приграничье, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, спецоперация продолжается, в то время как принимаются меры в связи с обстрелами гражданских объектов – жилых и спальных районов – в приграничных регионах на российской территории, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что российские войска выработали новую штурмовую практику.

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    22 мая 2024, 10:57 • Новости дня
    Граждан Украины осудили за сбор сведений о ВС России в Запорожской области

    Двух граждан Украины осудили на 20 и 16 лет за сбор сведений о ВС России в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южный окружной военный суд приговорил двух граждан Украины к 20 и 16 годам лишения свободы за сбор в интересах СБУ информации о дислокации и передвижениях российских военных в Запорожской области, сообщает управление ФСБ по Запорожской области.

    Как сообщили в ведомстве, приговором суда двое граждан Украины признаны виновными им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, приговор вступил в законную силу, передает ТАСС.

    Там добавили, что осужденные «по заданию иностранной спецслужбы осуществляли сбор и передачу своему куратору сведений о местах дислокации и передвижениях подразделений ВС России для дальнейшего нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов».

    Также они передали СБУ информацию о российском военнослужащем, использованную при подготовке против него теракта. В суде против фигурантов дела были выдвинуты обвинения по статьям о террористическом акте, участии в террористическом сообществе, участии в деятельности экстремистской организации и шпионаже.

    Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что начальство украинских спецслужб, включая руководителя Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов), является законной целью для России.

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    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

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    • Признаки геноцида, развязанного киевским режимом против русских на Украине

      С 2014 года уничтожение всего русского на Украине приняло системный характер. Наиболее ярким примером этого стала военная операция киевского режима против жителей Донбасса. О том, каковы признаки геноцида русских на Украине – в нашей инфографике.

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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