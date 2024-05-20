Признаки геноцида, развязанного киевским режимом против русских на Украине

Игорь Переверзев
Если расколоть общество, придет третья сила – и заберет себе все
Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?
Сергей Миркин
Зеленский превратился в узурпатора
Народ Украины имеет право восстать против незаконного президента, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США. Но возможны майданы маленькие.
Владимир Добрынин
В Британии начали понимать губительность конфронтации с Россией
Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».