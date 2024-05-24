Россия жестко ответила на воровство США

Tекст: Ольга Самофалова

Президент Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба России и Центробанку, причиненного России недружественными действиями США и других стран. Согласно указу, Россия может использовать американское имущество в стране для компенсации ущерба от изъятия российского имущества в США. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Согласно указу, если российского правообладателя необоснованно лишили имущества государственные или судебные органы США, то он может обратиться в российский суд. Суд должен признать компанию или физическое лицо пострадавшим и оценить сумму ущерба. С полученным судебным решением можно обратиться в правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Эта комиссия определит, какое имущество США в России можно отдать для компенсации ущерба по принципу соразмерности.

Что может использоваться для возмещения ущерба? Движимое и недвижимое имущество США или лиц США, а также их ценные бумаги, доли в уставных капиталах российских компаний, имущественные права.

Правительство в течение четырех месяцев должно внести в российское законодательство изменения, направленные на реализацию указа. Указ вступает в силу с 23 мая 2024 года.

Этот указ касается, по сути, всех, кто потерял активы на территории США. Это и Россия как государство, активы которой были заморожены, и российские компании, а также физические лица, чьи права были нарушены на территории США.

Указ является ответом России на принятый в США 20 апреля законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Пока его не подписал американский президент, но сомнений, что он его подпишет – нет. Сенатор Константин Долгов считает, что США фактически объявили Москве имущественную войну, разрушив многовековые принципы международной экономики.

«Целью данного указа является защитить национальные интересы государства и возместить ущерб. Проблем с подачей исковых заявлений и вынесения судами решений не возникнет. А вот с вопросом исполнения решения суда, какова будет процедура изъятия и конфискации актива – пока не ясно», – отмечает Валерия Стародубова, член Ассоциации юристов России.

«Реализация указа может сопровождаться дипломатическими напряжениями и юридическими спорами, но это шаг к защите интересов российских компаний и граждан», – считает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

«Российский указ принят именно в ответ на законодательное разрешение США изымать российские суверенные активы и отдавать их на нужды Украины. Однако в Соединенных Штатах заморожено не так много российских суверенных активов – 10-15 млрд долларов. Основная сумма из замороженных Западом порядка 300 млрд долларов российских суверенных денег находится в европейской юрисдикции. В Америке, по сравнению с Европой, очень мало было наших активов», – напоминает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

Единственным известным случаем, когда США конфисковали активы, принадлежащие российским физлицам, стало изъятие 5,4 млн долларов, принадлежащих бизнесмену Константину Малофееву.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее говорил, что у Москвы нет «значимого количества американского государственного имущества», но при этом возможно взыскать ущерб с имущества юридических и частных лиц, находящегося в юрисдикции России. Поэтому дать однозначный ответ, хватит ли активов США для компенсации ущерба, не представляется возможным, говорит Стародубова.

«Вопрос о достаточности американских активов в России для полной компенсации ущерба остается открытым и будет решаться в каждом конкретном случае», – говорит Кабаков.

Сообщалось, что всего Запад заморозил наших суверенных активов на 300 млрд долларов. А у России находится 288 млрд долларов активов западных компаний (по данным на январь 2022 года).

Игорь Юшков считает, что

российский указ является важным предостережением для Европы, где заморожены основные наши деньги.

США и Россия не имели такой тесной связи, поэтому наших активов в США было не так много, как в Европе, например, у Газпрома. С другой стороны, многие европейские компании участвовали в нефтегазовом бизнесе в России и во многих других бизнесах на нашей территории.

«Американцы явно подталкивают европейцев последовать их примеру – передать Украине не только проценты, которые капают от замороженных российских золотовалютных резервов, но и сами активы.

Наши суверенные деньги вложены в облигации и другие бумаги, которые приносят доход. Европейцы этот доход инвестируют и полученную прибыль от этих инвестиций собираются изымать и отдавать Украине или на помощь Украине, то есть они могут вложить эти средства в свои заводы для производства оружия и боеприпасов в пользу Украины. А США подталкивают Европу отдать Украине все наши активы», – считает Юшков.

Европейских активов в России для изъятия явно больше. «В нефтегазе у Total есть почти 20% акций в «Новатэке», у BP почти 20% в «Роснефти». В Газпроме есть доли иностранцев. Плюс те деньги, которые полагались при выплате дивидендов иностранцам, но замораживались на специальных счетах «С». Их тоже будут распределять в качестве компенсаций ущерба. Смысл этого указа – показать европейцам серьезность наших намерений», – считает Юшков.

«Хотя указ напрямую касается США, законодательство позволяет применять его и к другим странам, например, к ЕС, где также происходило изъятие российских активов. Таким образом, такие компании, как Газпром, Росатом и другие, могут воспользоваться этим механизмом», – считает Ярослав Кабаков.

Юрист Стародубова же отмечает, что новый указ распространяется на компенсацию ущерба от недружественных действий именно США, однако возможно в будущем появится подобный указ, касающийся и других недружественных стран.

Юшков считает, что будет издан отдельный указ, который будет касаться именно Евросоюза и его активов: Россия мгновенно выпустит такой указ, как только ЕС решится изъять наши ЗВР в пользу Украины.

«Я думаю, что механизм изъятия западных активов в пользу российской компании будет таким. Сначала изъятие будет все-таки в государственную собственность, а дальше будут распределять между пострадавшими компаниями. Например, в капитале «Роснефти» почти 20% у BP или в капитале «Новатэка» почти 20% у Total Energy. Здесь может быть такой же механизм, как с распределением доли Shell в проекте «Сахалин-2».

Сначала долю могут выставить на торги, а потом просто государственным решением передать какому-то конкретному лицу. Кому – будет зависеть от лоббистских усилий тех или иных компаний. За эти активы, конечно, будет большая битва.

«Новатэк», вероятно, будет лоббировать, чтобы ему передали долю Total Energy. «Роснефть» будет просить, чтобы долю BP передали ей в собственность. Тогда «Роснефть» консолидирует почти 30% собственных акций и станет вторым после государства (49%) владельцем компании», – рассуждает Игорь Юшков.