Парламент Грузии пообещал преодолеть вето на закон «О прозрачности»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Вето на этот грузинский закон будет преодолено, и он войдет в силу», – заявил парламентарий, комментируя угрозы госсекретаря США Энтони Блинкена о санкциях за поддержку данного документа.

По его словам, «если США, Запад пойдут на санкции против Грузии, то это ударит по их же репутации. Нельзя санкционировать законодателей за законы».

«Если же нам предстоит выбрать между усилением суверенитета Грузии и авиабилетами и визами, мы примем решение в пользу Родины», – сказал Дмитрий Хундадзе.

Он напомнил, что Запад не ввел санкции против бежавших из Грузии высоких чиновников саакашвилевского режима – экс-министра обороны Давида Кезерашвили и бывшего генпрокурора Зураба Адеишвили.

«Уже на самом Западе страны одна за другой принимают аналогичные законы для защиты своего суверенитета. Для Грузии же этот закон определили как «русский», и это – двойные стандарты», – сказал депутат.