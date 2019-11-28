Украинский журналист обвинил коллег в нежелании жителей Донбасса возвращаться на Украину

Украинский журналист Юрий Молчанов на телевидении заявил, что у жителей республик Донбасса нет причин возвращаться на Украину.

«Когда мы говорим о Донбассе, вот, Владимир Александрович (Зеленский, прим. ред.) поедет 9-го числа разговаривать, а мы ответили себе на вопрос: «А зачем жителям Донбасса сейчас возвращаться на Украину? Мы можем им что-то предложить, сказать: «Ребята, приходите, у нас здесь лучше?» Они скажут: «Лучше? Ой ли». Не ваши же депутаты, журналисты в эфирах каналов говорили, что мы – подонки, мрази, люди третьего сорта, что нас надо чуть ли не колючей проволокой обнести?», – сказал Молчанов в эфире канала News One, передает «Донбасс сегодня».

"Мы говорим тем, кто живет на Донбассе: идите к нам, у нас лучше. А лучше ли? Пойдут ли они к тем, кто пять лет называл их мразями, подонками, обещал их уничтожить, обнести колючей проволокой? И это не российская пропаганда, все это было на наших каналах" - украинский журналист. pic.twitter.com/oSp3D6cMDm — Донецкая Республика (@dnrpress) 28 ноября 2019 г.

По его словам, на Украине образовалась пропасть в гуманитарной сфере. Молчанов отметил, что жители Донбасса смотрят свои ток-шоу, которые «продуцирует российское» телевидение, и поэтому у них «другие идеологемы».

«И вот это – трагедия. Как нам сшиваться? Мы ожидаем, что сейчас очень резко произойдет процесс мира, и война раз – и закончится. Тут, дай Бог, хотя бы по сантиметру сдвигаться, и, если получится, то 9 числа выйдем на какой-то уровень понимания, какие переговоры должны быть. Хотя бы так, потому что эти пять лет уже делали мир. Хватит, наелись, спасибо!», – отметил журналист.

Ранее Молчанов разругался с бывшим вице-премьером страны Павлом Розенко из-за российского газа.