Украинские эксперты переругались из-за российского газа и конфет Порошенко

Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко поругались из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne.

Молчанов заявил, что Украине необходимо возобновить прямые закупки газа в России, так как сейчас страна фактически перекупает его у Европы.

«Я так устал от воинственных дискуссий о том, можно ли напрямую покупать газ у России. Хорошо, что пять лет подряд можно было продавать конфеты Roshen. Потому что и в Крыму, и в Москве, и в Санкт-Петербурге полным-полно продукции Roshen», – передает РИА «Новости» слова Молчанова.

Розенко ответил на это, что продажа конфет компании экс-президента Украины Петра Порошенко является экономической экспансией и «захватом России», который пополняет украинский бюджет.

Молчанов ответил, что из-за двойных стандартов украинские потребители вынуждены переплачивать за газ, поскольку «реверс» из Европы дороже прямых поставок из России. Розенко на это заявил, что «прямые закупки голубого топлива не будут дешевле».

Напомним, ранее в четверг исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что Киев не станет перекрывать поток российского газа, даже если Россия и Украина не заключат соглашение о транзите газа до конца года.

Ранее в среду Витренко заявил, что соглашение по газу между Россией и Украиной должно быть заключено не позднее 13 декабря.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Нафтогаз рано радуется решению шведского суда по апелляции Газпрома, которое может серьезно усложнить газовые переговоры.

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