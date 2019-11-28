Украина пообещала не перекрывать газовый вентиль

Киев не станет перекрывать поток российского газа, даже если Россия и Украина не заключат соглашение о транзите газа до конца года, заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

«Украина не будет перекрывать вентиль, Украина никогда не перекрывала вентиль. Это важно понять. У нас нет такой традиции – выходить на телеэкраны и говорить: «Мы перекрываем вентиль», – сказал он в интервью Deutsche Welle.

Витренко подчеркнул, что в случае, если газ будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта, Украина не будет «перекрывать вентили, прекращая поток газа». По его словам, вместо этого голубое топливо будет закачиваться в подземные хранилища.

«Мы будем ждать документального оформления, только после этого оператор сможет направить этот газ туда, куда собственник с соответствующими документами скажет этот газ направить», – заявил представитель Нафтогаза.

Ранее в среду Витренко заявил, что соглашение по газу между Россией и Украиной должно быть заключено не позднее 13 декабря.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Нафтогаз рано радуется решению шведского суда по апелляции Газпрома, которое может серьезно усложнить газовые переговоры.