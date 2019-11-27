Нафтогаз назвал крайний срок заключения соглашения с Россией

Соглашение по газу между Россией и Украиной должно быть заключено не позднее 13 декабря, заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

«Это уже своего рода чрезвычайная процедура, потому что по европейским правилам, чтобы зарезервировать долгосрочные мощности, вы должны это сделать заранее. Регулятор и оператор уже отодвигают крайние сроки как можно дальше, чтобы сделать возможным долгосрочное резервирование, однако по украинским законам они не могут отодвигать (их) дальше», – сказал Витренко, передает ТАСС.

По его словам, «13 декабря – это крайняя дата для заключения долгосрочного контракта по резервированию». В связи с этим он назвал важным «начать реальные переговоры».

Сейчас, считает Витренко, «идут не переговоры, а обсуждения, в ходе которых россияне выдвигают определенные условия для начала переговоров». Он также добавил, что если соглашение не будет заключено, «должно быть некое промежуточное решение или какое-то другое решение».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что работа по заключению контракта между российским Газпромом и украинским Нафтогазом идет, но времени остается очень мало.

25 ноября Нафтогаз направил Газпрому ответ на предложение о продлении контракта на транзит российского газа, выступив за продолжение переговоров в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

Перед этим Газпром направил Нафтогазу официальное предложение по транзиту газа через территорию Украины, однако Киев предложения Газпрома счел «неприемлемыми».

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