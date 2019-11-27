Песков рассказал о работе по контракту Газпрома и Нафтогаза

Работа по заключению контракта между российским Газпромом и украинским Нафтогазом идет, но времени остается очень мало, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас идет обмен коммерческими предложениями, вы знаете, что, в частности, вчера говорил (глава Газпрома Алексей) Миллер после совещания у (президента Владимира) Путина, сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения, мы в цейтноте, времени мало», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что Нафтогаз после отделения оператора ГТС Украины в отдельное юридическое лицо должен оформить новую структуру и выполнить все необходимые процедуры. «При этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов – это все требует времени, время пока еще есть, но оно сокращается», – добавил пресс-секретарь.

По его словам, «работа ведется, говорить о каких-то деталях этих переговоров – тоже невозможно».

25 ноября Нафтогаз направил Газпрому ответ на предложение о продлении контракта на транзит российского газа, выступив за продолжение переговоров в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

Перед этим Газпром направил Нафтогазу официальное предложение по транзиту газа через территорию Украины, однако Киев предложения Газпрома счел «неприемлемыми».