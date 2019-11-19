Украина отвергла предложения Газпрома по транзиту газа в ЕС

Предложения российской компании «Газпром» о продлении действующего или заключении нового контракта на транзит газа через Украину в Киеве считают неприемлемыми, сообщил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель.

«То предложение, которое сейчас получено (от Газпрома), оно является неприемлемым для Украины, учитывая то, что нужно отказаться от арбитражей и подписать договор лишь на один год», – приводит ТАСС слова украинского министра в эфире телеканала ICTV.

При этом, по его словам, «взаимопонимание можно найти», «компромиссы возможны при заключении долгосрочного контракта».

Оржель также не исключил, что Россия может продолжить транзит газа с 1 января 2020 года и без контракта. «Мы будем расценивать это как контрабанду. И тогда уже будут другие юридические процессы», – заявил министр энергетики Украины.

Накануне Газпром направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзиту газа через территорию Украины. В Газпроме обращали внимание, что новый контракт на транзит возможен только при взаимном отказе сторон от претензий в газовой сфере. Однако в «Нафтогазе» фактически отказали России в мирном урегулировании судебных споров, предложив заключить новый контракт на фоне судебных разбирательств.

После этого президент России Владимир Путин предупредил, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Он подчеркнул, что новыми исками Нафтогаз обостряет ситуацию в переговорах с Газпромом по контракту. Также Путин напомнил, что Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%. При этом «Нафтогаз» отказался считать скидкой снижение цены газа на 25%.

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