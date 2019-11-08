Нафтогаз отказался урегулировать судебные споры с Газпромом

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко фактически отказал России в мирном урегулировании судебных споров, предложив заключить новый контракт с Газпромом на фоне судебных разбирательств.

«Наличие открытых споров между Газпромом и Нафтогазом, а также отсутствие между нами контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа», – написал он в Facebook.

По словам Витренко, новый контракт заключается не с Нафтогазом, а с обособленным от компании оператором газотранспортной системы.

Отвечая на предложение России «начать отношения по транзиту с чистого листа», Витренко заявил, что считает контракт с обособленным оператором именно таким вариантом. При этом он добавил, что это не означает, что «старые листы бумаги исчезают», «они будут рассмотрены в суде».

«Рукописи не горят», как написал украинский классик», – отметил Витренко, имея в виду русского писателя Михаила Булгакова.

В среду в Газпроме заявили, что новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе сторон от претензий в газовой сфере, включая наложенный Киевом на Газпром антимонопольный штраф на 7 млрд долларов.

Таким образом, Газпром подтвердил озвученную во вторник главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым информацию, что предлагаемый Киеву взаимный отказ от претензий включает и антимонопольный штраф, составляющий около 7 млрд долларов. Тот вместе с этим штрафом насчитал суммарно претензий Украины к Газпрому на 22 миллиарда долларов и заявил, что для их обнуления нужны встречные шаги российской стороны на сопоставимые суммы.

Газета ВЗГЛЯД разбирала выдвигаемые Киевом абсурдные требования.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД