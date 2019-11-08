Нафтогаз отказался урегулировать судебные споры с Газпромом

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8 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 12:23  |  vz.ru
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Запад заметил огромные молочные амбиции России

Россия сделала ставку на западных коров, но со временем научится выращивать собственныхФото: Александр Рюмин/ТАСС
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина». Речь идет, казалось бы, о весьма приземленных материях – поставках европейских коров в Россию. Западные, да и отечественные инвесторы внезапно обнаружили, насколько выгодно может быть выращивание крупного рогатого скота в России. Какое значение имеет происходящее для российского государства? Подробности...
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Высокий рейтинг России оказался занижен

Место России в мире может зависеть от угла зренияФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Место России в тех или иных международных рейтингах всегда интересует широкую публику. Для одних это повод для очередного приступа упадничества или злорадства. Для других, особенно чиновников – предлог для рапорта о достижениях во вверенной им сфере. При этом у большинства нет особого доверия к объективности рейтингов. Неожиданное подтверждение этому появилось на этой неделе. Подробности...
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Русская столица Арктики должна ответить на сложные вызовы

У Мурманска есть все необходимые задатки для превращения в столицу АрктикиФото: Лев Федосеев/ТАСС
Мурманский губернатор Чибис выдвинул амбициозный проект – построить «новую столицу Арктики», Новый Мурманск. Проект, оцененный в 60 млрд рублей, нацелен на решение главной проблемы Русского Севера – оттока населения. Насколько же комфортабельным в таком случае должен стать новый заполярный город, насколько высокими доходы его жителей, чтобы молодым захотелось оставаться там даже в условиях полярной ночи?  Подробности...
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Уникальный характер ливийской войны вызвал слухи о «русских снайперах»

Российских снайперов в Ливии нет. Но российские интересы - естьФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Сообщения о «российских снайперах в Ливии» пришлось опровергать на уровне руководства МИД России. Однако каков бы ни был источник таких спекуляций, само появление подобного рода слухов в западных СМИ стало признаком того, насколько парадоксальным и уникальным с военной точки зрения образом развивается гражданская война в Ливии. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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В чем смысл испытаний на краповый берет

Сергей Козлов, ветеран спецназа
В разговоре с обладателями крапового берета я задал вопрос: в чем смысл всех этих испытаний? Мне ответили, что таким образом отбирают наиболее подготовленных. На что я возразил: «У спецназовца самое главное – голова. Это его основное оружие. А вы со всей дури по этой голове долбите ногами». Подробности...

Идиотизм – считать, что мир устроен так, как ты думаешь

Алексей Алешковский, сценарист
Как правило, стабильность кажется искусственно навязанной ценностью тем, кто чувствует себя стабильно. А тем, кто живет от зарплаты до зарплаты, стабильность кажется недостижимым результатом перемен к лучшему. Сытый голодного не разумеет. Подробности...
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Мегаполисы превратятся в гибрид города и деревни

Герман Садулаев, писатель, публицист
Одновременно с урбанизацией стран будет происходить обратный процесс – деурбанизации самих городов. Города будут становиться неким гибридом городской застройки и сельской местности. На это нацелены ультрасовременные проекты урбанистики. Подробности...
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      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
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              Нафтогаз отказался урегулировать судебные споры с Газпромом

              8 ноября 2019, 12:12

              Текст: Алина Назарова

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              Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко фактически отказал России в мирном урегулировании судебных споров, предложив заключить новый контракт с Газпромом на фоне судебных разбирательств.

              «Наличие открытых споров между Газпромом и Нафтогазом, а также отсутствие между нами контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа», – написал он в Facebook.

              По словам Витренко, новый контракт заключается не с Нафтогазом, а с обособленным от компании оператором газотранспортной системы.

              Отвечая на предложение России «начать отношения по транзиту с чистого листа», Витренко заявил, что считает контракт с обособленным оператором именно таким вариантом. При этом он добавил, что это не означает, что «старые листы бумаги исчезают», «они будут рассмотрены в суде».

              «Рукописи не горят», как написал украинский классик», – отметил Витренко, имея в виду русского писателя Михаила Булгакова.

              В среду в Газпроме заявили, что новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе сторон от претензий в газовой сфере, включая наложенный Киевом на Газпром антимонопольный штраф на 7 млрд долларов.

              Таким образом, Газпром подтвердил озвученную во вторник главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым информацию, что предлагаемый Киеву взаимный отказ от претензий включает и антимонопольный штраф, составляющий около 7 млрд долларов. Тот вместе с этим штрафом насчитал суммарно претензий Украины к Газпрому на 22 миллиарда долларов и заявил, что для их обнуления нужны встречные шаги российской стороны на сопоставимые суммы.

              Газета ВЗГЛЯД разбирала выдвигаемые Киевом абсурдные требования. 

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