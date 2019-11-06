Газпром озвучил условие нового контракта с Украиной на транзит газа

Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе сторон от претензий в газовой сфере, включая наложенный Киевом на Газпром антимонопольный штраф на 7 млрд долларов, заявили в российской компании.

Данный вопрос глава Газпрома Алексей Миллер обсудил с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее. В частности, Миллер обратил внимание на необходимость до заключения нового транзитного контракта решить комплекс принципиально важных вопросов, в том числе урегулировать судебные споры между Газпромом и украинской стороной.

«Это означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон», – сообщили в компании, передает РИА «Новости».

Там отметили, что речь также идет об отмене решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на Газпром штрафа за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины и восстановлении нарушенных имущественных прав компании в стране.

Таким образом, Газпром подтвердил озвученную во вторник главой Нафтогаза Андреем Коболевым информацию, что предлагаемый Киеву взаимный отказ от претензий включает и антимонопольный штраф, составляющий около 7 млрд долларов. Тот вместе с этим штрафом насчитал суммарно претензий Украины к Газпрому на 22 миллиарда долларов и заявил, что для их обнуления нужны встречные шаги российской стороны на сопоставимые суммы. Газета ВЗГЛЯД разбирала выдвигаемые Киевом абсурдные требования.

Во вторник глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией. По его словам, сейчас в ПХГ страны рекордное количество газа, чтобы пройти отопительный сезон. Однако Медведчук опроверг готовность Украины к прекращению транзита российского газа.

Путин в Будапеште 30 октября заявил, что Россия готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам, а также о транзите через территорию страны.