Путин заявил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины

Россия готова значительно снизить цену на газ для Украины при прямых поставках, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в Кремле заявили, что достижение договоренностей России и Украины по транзиту газа возможно только при отсутствии судебных претензий.

Напомним, в понедельник состоялись консультации России, Украины и ЕС по транзиту газа. Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Москва готова работать по существующему контракту на транзит газа.

В то же время ЕК заявила о неготовности России идти на уступки по газу. В Верховной раде предсказали поражение Украины в «газовой войне».