Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа завершились за 80 минут

Продолжительность трехсторонних консультаций России, Евросоюза и Украины по транзиту газа составила 80 минут, сообщили в Минэнерго.

Консультации продлились вдвое дольше, чем предыдущие, отметили в ведомстве, передает ТАСС.

Начало было запланировано на 13.30 по брюссельскому времени (15.30 мск), но задержалось до 15.25 по местному времени. Завершились переговоры к 16.45.

Напомним, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в своем разговоре в понедельник также обсудили тему транзита газа через Украину.