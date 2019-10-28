Путин поговорил с Меркель

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Состоялся телефонный разговор президента Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Меркель. Путин информировал об итогах прошедших 22 октября 2019 года в Сочи переговоров с президентом Турецкой Республики Эрдоганом с акцентом на то, что достигнутые договоренности учитывают интересы всех сторон и способствуют восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии», – сообщили в Кремле, передает РИА «Новости».

Также лидеры государств обменялись мнениями по транзиту газа через Украину в связи с предстоящими трехсторонними консультациями в Брюсселе.

В субботу Путин пообщался по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе беседы российский лидер подробно рассказал президенту Франции о содержании переговоров с Турцией в Сочи 22 октября.

Напомним, в Сочи прошла встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, по итогам которой был заключен меморандум по Сирии, а также состоялся беспрецедентный саммит Россия – Африка, который, как отмечала газета ВЗГЛЯД, стал важнейшим знаком роста российского влияния на Черном континенте.