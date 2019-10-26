Путин обсудил с Совбезом реализацию меморандума с Турцией по Сирии

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России реализацию меморандума по Сирии, согласованного 22 октября в Сочи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля сообщил, что в ходе совещания обсуждался круг актуальных вопросов внутрироссийской повестки дня.

«Президент также проинформировал участников совещания о содержании своих многочисленных контактов на полях завершившегося накануне саммита Россия – Африка», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, состоялся «обстоятельный обмен мнениями по теме реализации меморандума, согласованного между президентами России и Турции, а также о ситуации в Сирии в целом», сказал Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В Кремле накануне заявляли, что ситуация в зоне турецкой военной операции в Сирии не может в одночасье стать идеальной, но развертывание сил в очерченных российско-турецким меморандумом зонах свидетельствует о том, что работа идет в русле достигнутых договоренностей.

Анкара в субботу отмечала, что российско-турецкий меморандум о взаимопонимании по Сирии реализуется в соответствии с планом.

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