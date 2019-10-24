Взгляд
24 октября, четверг  |  Последнее обновление — 13:22  |  vz.ru
Разделы

Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе

Горьковская плотина является самой длинной в РоссииФото: Николай Мошков/ТАСС
Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не были построены обеспечивающие ее устойчивость сооружения. Так считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. С чем связаны столь алармистские заявления и каково состояние комплекса плотин, обеспечивающих сегодня функционирование Волги? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия в Африке пугает Запад и Китай

Одним из символов сближения России с африканскими странами стала посадка Ту-160 в ЮАРФото: twitter.com/EmbassyofRussia
Десятки лидеров стран Африки приезжают в Россию для участия в беспрецедентном международном форуме. Само по себе это событие – важнейший знак того, как растет влияние нашей страны на Черном континенте. За счет чего Россия выигрывает в этом соревновании у главных конкурентов – Запада и Китая? Подробности...
Перейти а раздел…

Российский коррупционер привлек особое внимание США

Ахмеда Билалова настигло американское правосудиеФото: Машков Юрий/ТАСС
Власти Соединенных Штатов задержали человека, которого Россия обвиняет в крупных хищениях и злоупотреблениях, связанных со строительством объектов для Олимпиады в Сочи. Речь идет о бывшем вице-президенте ОКР Ахмеде Билалове. Какие претензии выдвигают к Билалову США и есть ли шанс, что в итоге он будет выдан Москве? Подробности...
Перейти а раздел…

Путин и Эрдоган заставили НАТО делать глупые ошибки

Крамп-Карренбауэр пока не осознала, как изменилась ситуация на Ближнем Востоке после договоренностей Путина и ЭрдоганаФото: Imago images/Jacob Schröter/ТАСС
Соглашение России и Турции об урегулировании ситуации на севере Сирии вызвало переполох в ЕС и НАТО. Политики говорят взаимоисключающие вещи, предлагают свои варианты решения уже несуществующей проблемы. В США такая же ситуация – Трамп говорит одно, его администрация другое, нет единого мнения и у дипломатии. Похоже, на Западе к такому развитию событий оказались попросту не готовы. Подробности...
Перейти а раздел…

Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
Перейти а раздел…

Нам всем нужна свобода друг от друга

Алексей Алешковский, сценарист
Общечеловеческие ценности – это то, что только и может объединять людей по разные стороны любых баррикад. Путь друг к другу открывает только свобода, но смешно и грустно, когда главными специалистами по свободе становятся рабы. Подробности...

Американцы с хорошими лицами на службе Кремля

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Когда-нибудь «глобальное начальство» сойдет с политической сцены. Великие державы договорятся между собой. Охота на ведьм прекратится. И тогда Путин вдруг окажется светочем свободы, ведь в «темные времена» на него работали такие светлые люди. Подробности...

В Чили закончился главный миф советских либералов

Андрей Манчук, политолог
Никто не понимает, отчего в Чили разгорелась маленькая гражданская война – не из-за повышения же цен на проезд в метро. Во-первых, и из-за повышения тоже. А во-вторых и в-главных – это следствие неолиберальной политики чилийского правительства. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
    Перейти а раздел…

    Сколько зарабатывают киберспортсмены

    Новая подруга России в США

    Самые необычные российские изобретения

      Перейти а раздел…

      Ракетоносцы Ту-160 совершили рекордный перелет в Южную Африку

      Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтах
      Подробности...

      Дамбу прорвало в Красноярском крае

      Прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек, столько же считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла на технологическом водоеме золотодобывающей артели на реке Сейба
      Подробности...

      Представлен первый костюм для космических туристов

      Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта
      Подробности...
      Обсуждение: 14 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

          Перейти а раздел…
          Вы уверены в надежности «ядерного щита» России?
          • Да

          • Нет

          В каком союзе вы хотели бы жить?
          • В Советском Союзе

          • В Европейском союзе

          • В Евразийском союзе

          • В другом (указать в комментариях)

          • Я противник союзов

          Мособлдума разрешила подмосковным чиновникам работать из дома. А вы бы как предпочли трудиться?
          • В офисе

          • Удаленно

            Перейти а раздел…

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Кремль потребовал от американских военных покинуть Сирию
              Песков ответил на вопрос о преемнике ПутинаРоссия перебросит в Сирию два батальона военной полицииВ России прояснили ситуацию с нотой протеста АрменииСборная России по футболу поднялась в рейтинге ФИФА
              ФСБ раскрыла данные о финских концлагерях в КарелииЗадержанный в России американец назвал себя мистером Бином на каникулахСоловьев высмеял украинского «дебила-министра»В Китае объяснили боязнь США напасть на Россию
              Медик с подлодки ЧФ РФ во время боевого похода вколол себе весь запас шприцов с обезболивающимНемецкий детектив ответил на вопрос о продаже данных по катастрофе МН17Сатановский посмеялся над поиском «русского следа» в истории с трупами мигрантов в БританииВодитель Tesla заживо сгорел в машине из-за автоматических дверей

              «Славянский щит – 2019»


              Россия перебросила в Сербию дивизион С-400 и батарею «Панцирь-С»

              «психологическая атака»


              В Совфеде отреагировали на серию имитаций бомбардировок России ВВС США

              экс-сотрудник АНБ США


              Кучерена: Сноуден не жалуется на жизнь в России

              Видео

              охота на «мамонтов»


              В российских тюрьмах изобрели новую схему обмана пользователей соцсетей

              сбой запуска ракеты


              Ядерный щит России потребовал проверки на прочность

              Розовский и Басилашвили


              Почему советская интеллигенция поддерживает противников России

              ближний восток


              Путин и Эрдоган решили курдский вопрос в пользу Сирии

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Совесть нации


              Ольга Андреева: Украинская удавка на шее русской интеллигенции

              Глобальные перемены


              Иван Соловьев: Водительскую взаимовыручку мы потеряли вместе с СССР

              Неолиберальная политика


              Андрей Манчук: В Чили закончился главный миф советских либералов

              на ваш взгляд


              Вы уверены в надежности «ядерного щита» России?

              Россия в Африке пугает Запад и Китай

              Одним из символов сближения России с африканскими странами стала посадка Ту-160 в ЮАР   24 октября 2019, 13:10
              Фото: twitter.com/EmbassyofRussia
              Текст: Евгений Крутиков

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Десятки лидеров стран Африки приезжают в Россию для участия в беспрецедентном международном форуме. Само по себе это событие – важнейший знак того, как растет влияние нашей страны на Черном континенте. За счет чего Россия выигрывает в этом соревновании у главных конкурентов – Запада и Китая?

              В Сочи начался саммит «Россия – Африка», на который съехались главы государств и правительств 53 стран Черного континента. Хотя такое определение и не совсем точно: сопредседателем форума вместе с Владимиром Путиным является глава арабского Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, как действующий председатель Африканского союза.

              Это первый в истории фундаментальный российско-африканский форум, на котором предполагается обсуждать в основном экономические стороны сотрудничества. Но очевидно, что этим дело не ограничится. Намибия уже попросила прислать ей российских военных советников по образцу и подобию того, как это происходит в ЦАР, Гвинее-Бисау и Мозамбике. Более десятка африканских государств ведут предметные разговоры о поставках российского оружия и об увеличении политического присутствия Москвы в соответствующих регионах. Отдельно выступил Маврикий – небольшой остров в Индийском океане, забытый своей французской метрополией, готовый принять морскую базу и тысячи потенциальных российских туристов.

              За сутки до начала форума в Сочи Министерство обороны РФ анонсировало беспрецедентный перелет в ЮАР двойки стратегических бомбардировщиков Ту-160 «в рамках укрепления сотрудничества» с Южной Африкой. Это крайне символичный жест – российские бомбардировщики пересекли весь африканский континент насквозь.

              На саммите по замыслу должна быть заявлена в концентрированном виде программа экономического сотрудничества РФ со странами африканского континента. Цифры сами по себе огромны и показательны – и очень пугают наших западных партнеров, а также Китай. Дело в том, что в силу ряда обстоятельств российское проникновение в Африку оказалось в последние пять-семь лет куда более эффективным, нежели десятилетия неоколониализма западных инвесторов и безбашенной раздачи денег Пекином. Этому успеху способствовали некоторые чисто российские практики работы в Африке. Чисто человеческие моменты, суммарно воплотившиеся в «новую африканскую практику» России не только в военно-политической сфере, но и в экономике.

              Предположение, что россияне добывают алмазы и уран каким-то более высокодуховным способом, нежели англичане, может вызвать улыбку. Но в реальности это действительно так. Дело в разнице российской и западной геологических школ. Западные геологи, когда находят в земле что-то ценное, принимаются обрабатывать только это одно месторождение и участки вокруг, где тоже в теории может что-то быть неглубоко закопано. Опыта работы на больших и неустроенных территориях, как в СССР, у них нет. Никакого общего плана действий у них тоже нет, и от комплексной работы они наотрез отказываются, пока не выкопают все, что нашли. После чего переместятся на другое место, вместе с привезенным из Европы белым персоналом. Такую стратегию африканцы считают «хищничеством» и «новым колониализмом».

              В российской же геологической науке и практике принято проводить разведку и сопряженные с ней работы сразу на большой территории, заключив обширный договор с правительством страны. Это требует больших затрат и может не дать мгновенный результат, но отвечает интересам не только отдельно взятой «белой» (читай, русской) компании, но и африканского государства. Руководство «Росгеологии» оперирует цифрой в 65 тысяч геологов и инженеров, которые вахтовым методом работали в Африке (правда, не уточняет, за какой период времени).

              Но при этом российские компании широко нанимают на работу африканцев, чего западные компании не делают по идейным соображениям.

              Недавно в Мозамбике это привело к крупному конфликту между руководством страны и западными нефтяными инвесторами, которые предоставляли местному населению рабочие места только на привычных позициях обслуживающего персонала («боев», водителей, прачек и поваров). А это сильно било по исторической памяти мозамбикцев, получивших независимость путем вооруженной борьбы. На этом фоне российский подход выглядит более симпатичным в морально-этическом плане. А африканцы очень чувствительны к такого рода нюансам.

              Иными словами, российские инвестиции (не только геология и геологоразведка) создают вокруг себя новый кластер, в который постепенно вовлекается и местное население, и африканское государство в целом. Это очень привлекательно для развивающихся стран из числа тех, кто понял, что инвестиции – это повод подумать о будущем, а не только сорвать куш прямо сейчас.

              Кроме того, сейчас Россия – единственная страна в мире, которая бесплатно обучает у себя африканскую молодежь (по словам Путина, из 17 тысяч африканских студентов в российских вузах около четырех тысяч учатся бесплатно). Это, конечно, прямой отсыл к советской практике, но кто сказал, что она была плоха? В конце концов, сейчас во главе многих африканских стран или на отдельных государственных постах находятся как раз те, кто учился в СССР. Именно они сегодня – одни из проводников российского влияния на континенте.

              Уважение к требованиям, интересам и нюансам поведения африканцев укладывается именно в рыночную систему отношений. Например, классическая для черной Африки проблема голода и экстенсивного сельского хозяйства, решение которой лежит в получении современных удобрений. Здесь, помимо западных производителей удобрений, конкурентом мог бы быть и Китай. Но и западные страны, и Китай стремятся сбыть в черную Африку удобрения старого образца, содержащие тяжелые металлы. Российские же компании сейчас предлагают африканским странам удобрения нового поколения, не содержащие тяжелых металлов и, следовательно, не загрязняющие окружающую среду и дополнительно не обедняющие землю.

              Конечно, один из главных стереотипов об Африке – вечные военные конфликты. И здесь, опять же опытным путем, был выработан новый механизм чисто российского изобретения. Сперва решаем проблему со стабильностью государства и власти, а затем занимаемся геологоразведкой, инвестициями, энергетикой и прочими экономическими деталями.

              Западный подход принципиально иной и столь же сильно попахивает колониализмом образца XIX века. Они в принципе не замечают африканских конфликтов до тех пор, пока там не начинают массово гибнуть белые колонисты и солдаты ООН, а западные объекты (шахты, заводы и тому подобное) просто обносят стеной и выставляют охрану из белых южноафриканцев в лучшем случае, а обычно из ЧВК. Шахта истощается – все улетают. А военный конфликт как был, так и остался. В ряде случае западные страны просто отказываются помогать местным правительствам в гражданских войнах, несмотря на прямые обращения и даже мольбы. Классический пример – ЦАР, хотя есть еще Мали, Руанда, Уганда и тот же самый Мозамбик.

              Понятно, что присутствие российских военных советников в Африке воспринимается западными странами как неожиданная угроза. Нашумевший в интернете ролик, на котором выпускники российского курса для армии ЦАР нестройно и с акцентом поют «Калинку-малинку» в качестве строевой песни, вызвал у западной аудитории, мягко говоря, неоднозначную реакцию. Тут, конечно, наши инструкторы перестарались. «Калинка-малинка» – это перебор, но российское военное присутствие на Черном континенте действительно растет. Объем российских военных поставок в Африку достиг 14 миллиардов долларов, без учета самих советников и подготовки местных военнослужащих. Все это опирается на официальные обращения законных правительств. Сейчас главными контрагентами считаются ЦАР, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Мадагаскар, теперь еще Эритрея, Судан, Руанда, Уганда, Мали и самая свежая – Намибия. Проявляют интерес к российскому вооружению (пока без советников) Нигер и Нигерия.

              При этом российские военнослужащие еще ни разу напрямую не вступали в боевые действия с кем бы то ни было. И есть основание полагать, что так и будет дальше, поскольку само их присутствие («торговля флагом») и эффективное воспитание местных кадров хорошо способствуют мирному разрешению конфликтов. Самый свежий пример – ЦАР, на очереди Гвинея-Бисау, где долгоиграющие гражданские войны удалось погасить именно таким способом. Кроме того, общий внешнеполитический контекст после успеха операции в Сирии также способствует выбору африканских стран в пользу РФ.

              Отдельная история – ДР Конго, примерно половина территории которой правительством не контролируется. В ходе второй конголезской войны 1998-2002 годов (она же Великая африканская война) погибло более пяти миллионов человек, а участвовали в ней армии дюжины государств и бесчисленное количество групп наемников, частных армий и племенных формирований. Война шла в основном за обладание провинциями «медного пояса» и особенно за глухие места, в которых расположены 80% мирового запаса колтана. Это сокращенное название колумбита-танталита, ключевого сырья для производства электролитических конденсаторов, проще говоря, батарей для электроники. Без этого мелкого черного песка, сопровождающего урановые руды, в принципе невозможно производство всей современной электроники от классических компьютеров до мобильных телефонов. В очередь за колтаном стоят все мировые производители электроники и на данный момент в мире только четыре завода способны его перерабатывать (в Германии, США, Китае и – внимание! – в Казахстане). Добывают его тутси и май-май голыми руками и лопатами на урановых месторождениях, а из-за отсутствия техники выносят песок в карманах шорт.

              Половина детей – мертворожденные. Так что каждый раз, когда вы выбрасываете запасной аккумулятор от мобильного телефона, где-то в Кахузи-Биега умирает африканский ребенок.

              При этом военно-политическая ситуация вокруг урановых и танталитовых копей порой была катастрофической. До 2009 года, например, там по джунглям шлялась личная армия в десяток тысяч человек бывшего конголезского генерала Лорана Нкунде (по национальности тутси), обвиняемого в геноциде. Армия Нкунде была простроена по принципу секты, а он сам называл себя пастором адвентистов седьмого дня с элементами каннибализма. Считается, что до того, как в 2009 году армия «пастора» Нкунде не была разбита совместными усилиями ДР Конго и Анголы, он пытался контролировать золотоносные, урановые и, главное, колтановые копи в интересах компании Adastra (бывшая American Mineral Fields Inc), в которой до 70% капитала принадлежит фонду четы Клинтонов. И «колтановым войнам» разной степени интенсивности конца и края не видать до тех пор, пока человечество будет пользоваться мобильниками.

              Еще одна проблема: застарелый долг африканских стран всему миру и мировым финансовым организациям. Советский долг многих африканских стран России, как правопреемнице СССР, списан в виду его невозможности полностью погасить когда-либо. Этот жест доброй воли также был соответствующе оценен в Африке. В этическом плане это сняло напряженность в отношениях с некоторыми странами, которые полностью зависели от СССР в плане военных поставок, а после распада страны оказались один на один с реальностью. У этих стран накопились негативные эмоции «к этим русским», которые «нас бросили», что способствовало в начале 1990-х годов тотальной переориентации на западные страны и частично на бывшие метрополии.

              Сейчас суммарная долговая нагрузка Африки ориентировочно оценивается в 200 миллиардов долларов.

              В мировой финансовой системе государственный долг – это рабочий финансовый инструмент, с ним только надо уметь управляться, чего африканцы самостоятельно делать пока не умеют. Предполагается, что на форуме в Сочи будет официально представлено Международное агентство суверенного развития (оно же наравне с «Росатомом» является главным спонсором форума «Россия – Африка»), которое и может заняться консультированием африканских стран по вопросам госдолга. Главой наблюдательного совета нового агентства недавно был назначен известный российский инвестор Константин Малофеев, который заявил, что агентство будет состоять «из консультантов». «Мы занимаемся тем, что помогаем с экономическим реформированием тем странам, которые пытаются освободиться от экономической и финансовой зависимости [от] западного мира». Настоящий суверенитет, по его словам, начинается в первую очередь с экономического суверенитета.

              Одна из основных компетенций агентства – предоставление услуг доступа к рынкам капитала. «Сейчас в мире 70 стран, которые находятся под тем или иным видом санкций, которые ограничивают им доступ к рынкам капитала. При этом данные страны готовы привлекать как долговое, так и акционерное финансирование, – рассказывает Малофеев. – Поэтому мы выстраиваем работу по предоставлению финансовых услуг без англосаксонского мира: есть Китай, Гонконг, Дубай, Бейрут, Кейптаун». Малофеев собирается в рамках саммита в Сочи уже объявить о первом размещении суверенного долга одной из африканских стран на 500 миллионов долларов.

              Окончательный эффект от саммита в Сочи (как чисто экономический, так и военно-политический) можно будет подсчитать только через десятилетия. Другое дело, что надо достаточно ясно определить, что идет впереди – политика или экономика. Пока что военно-политическое влияние, согласно описанной выше концепции «стабильность сперва – прибыль потом», идет опережающими шагами, а масштабные экономические проекты должны дать ощутимый результат хоть и скоро, но не завтра.

              В геополитическом же плане Африка все еще рассматривается в западном мире исключительно как одно большое месторождение чего-то дорого и полезного, а резкий рост самосознания уже двух десятков развивающихся государств наши западные партнеры не замечают. В такой обстановке новый всплеск национального самоопределения на Черном континенте лучше возглавить, чем раздавать деньги, как Китай, или покупать местных вождей, как англичане и американцы. Или самоустраниться, как французы.

              Так что есть все основания, что на первом этапе новая российская концепция африканской политики идет в правильном направлении.

              Командир экипажа одного из «Белых лебедей» докладывает командующему дальней авиацией ВКС России Сергею Кобылашу, который в составе российской военной делегации прибыл в ЮАР и встретил летчиков на базе Ватерклоф близ Претории


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............