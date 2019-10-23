Президент Египта назвал Россию надежным партнером в Африке

Египет рассматривает Россию как надежного партнера в Африке и надеется на участие страны в инфраструктурных проектах и в развитии энергетики, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы рассматриваем российскую сторону как надежного партнера африканского континента. Очень надеемся, что Россия будет работать в Африке во всех сферах и областях, в частности, в развитии и финансировании проектов инфраструктуры на африканском континенте. В том числе в энергетической сфере, в строительстве дорог», – заявил ас-Сиси, передает РИА «Новости».

Также, по его словам, Египет заинтересован в развитии сотрудничества в сфере ВТС с Россией. «Что касается военной сферы, мы заинтересованы в том, чтобы развивать сотрудничество в этом направлении, потому что мы считаем Россию нашим традиционным партнером в сфере военно-технического сотрудничества на протяжении многих десятилетий», – заявил президент Египта.

Кроме того, Ас-Сиси пригласил Путина на церемонию начала строительства в Египте АЭС «эд-Дабаа». «Я хотел бы, господин президент, пригласить вас посетить Египет, чтобы принять участие в церемонии закладки первого камня этого важного проекта и чтобы присутствовать на церемонии подписания контракта о запуске Российской промышленной зоны в Египте», – сказал ас-Сиси.

Ожидается, что строительство блока №1 АЭС «эд-Дабаа» начнется во второй половине 2020 года. В настоящее время проект проходит процедуру лицензирования.

АЭС, которая строится в Египте с участием России, будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения «3+», соответствующие самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности. Планируется, что первый блок атомной станции будет введен в эксплуатацию в 2026 году.

Со своей стороны Путин заявил об успешном развитии двусторонних отношений с Египтом и росте товарооборота. «Что касается двусторонних отношений, то они развиваются весьма успешно, в прошлом году у нас наблюдался рост товарооборота на 14%, достиг 7,7 миллиарда долларов», – сказал Путин.

Встреча глав государств состоялась в рамках саммита «Россия – Африка», который проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента.