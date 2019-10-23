Путин объяснил значение соглашения между ЕАЭС и Африканским союзом

Меморандум между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и комиссией Африканского союза задаст ориентиры, которые позволят реализовать значимые совместные проекты и инициативы в различных сферах, заявил президент Владимир Путин.

«Этот документ задаст ориентиры для реализации значимых совместных проектов и инициатив в политической, торгово-экономической, социальной и гуманитарной областях. И это лишь один из примеров взаимовыгодной кооперации», – передает слова Путина РИА «Новости».

Президент также заявил, что Россия заинтересована в эффективном сотрудничестве с другими региональными организациями Африки, в частности, с Восточноафриканским сообществом. Путин заметил, что Россия является активным участником региональных интеграционных процессов в Евразии.

«Нам кажется важным обсудить перспективы сотрудничества между ЕАЭС и представленными здесь (на саммите «Россия-Африка») африканскими организациями», – сказал российский лидер.

Саммит и экономический форум «Россия-Африка» проходит в Сочи 23-24 октября. На него приглашены лидеры всех 54 государств континента.

В преддверии саммита газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что Россия может предложить Черному континенту.

В среду сообщалось, что Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше 20 млрд долларов.