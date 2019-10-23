Россия простила странам Африки долги на 20 млрд долларов

Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше 20 млрд долларов, сообщил президент Владимир Путин в рамках саммита «Россия – Африка», который проходит в Сочи 23-24 октября.

Глава государства напомнил, что Москва на системной основе оказывает содействие развитию Африканского континента.

«Мы предоставляем торговые преференции, сотрудничаем в рамках международных структур, например, по линии Всемирной продовольственной программы, Международной организации гражданской обороны, Всемирной организации здравоохранения. Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», – сказал Путин.

Президент также заявил, что Россия настроена наращивать присутствие в Африке на государственном уровне. «Многие российские компании давно и успешно работают с партнерами из самых разных секторов африканской экономики, настроены наращивать присутствие в Африке. Мы такие планы, конечно же, будем поддерживать с государственного уровня», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Также Путин считает возможным за четыре-пять лет «как минимум» удвоить товарооборот России и Африки. По его словам, за последние пять лет российско-африканский товарооборот вырос более чем вдвое и превысил 20 млрд долларов. «Мне кажется, что это слишком мало», – отметил Путин.

По словам главы государства, в Африке много потенциальных экономических партнеров России, сотрудничество с которыми могло бы значительно увеличить товарооборот, передает ТАСС.

Ранее во вторник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Египет рассматривает Россию как надежного партнера в Африке и надеется на участие страны в инфраструктурных проектах и в развитии энергетики.

Кроме того, Ас-Сиси пригласил Путина на церемонию начала строительства в Египте АЭС «эд-Дабаа». Подготовку визита Путина в Египет согласуют по дипломатическим каналам.