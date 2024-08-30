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    11 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Пришло время антикризисной нефтяной дипломатии

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удвоиться или удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Доверять западным СМИ не только глупо, но и опасно

    Даже если нам кажется, что информация работает в пользу России – это не более чем иллюзия. Информация всегда работает в пользу хозяев медиа, включая самые злонамеренные цели типа введения в заблуждение российского общества и провоцирование его на опасные для страны действия.

    3 комментария
    30 августа 2024, 19:47 • Новости дня

    МУС допустил принятие мер в отношении Монголии из-за визита Путина

    Tекст: Кристина Цыцура

    Ассамблея государств, подписавших Римский статут Международного уголовного суда, должна предпринять необходимые действия в случае, если какая-либо страна откажется сотрудничать.

    Так в пресс-службе МУС прокомментировали возможные меры в отношении Монголии после сообщений о готовящемся визите президента России Владимира Путина, сообщает «Лента.ру».

    Отмечается, что в случае отказа от сотрудничества «ассамблея должна будет принять любые меры, которые посчитает нужными».

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию. МУС 17 марта 2023 года выдал ордер на арест Путина.


    30 августа 2024, 13:40 • Новости дня
    Кремль оценил угрозу визиту Путина в связи с участием Монголии в МУС

    В Кремле заверили, что участие Монголии в МУС не создает угрозу для визита Путина

    Кремль оценил угрозу визиту Путина в связи с участием Монголии в МУС
    @ Guenter Fischer/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль не переживает из-за участия Монголии в Международном уголовном суде (МУС), поскольку у Москвы с Улан-Батором «прекрасный диалог», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нет переживаний, у нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

    Песков заверил, что все аспекты официального визита Путина 3 сентября тщательно готовились.

    Ранее сообщалось, что Путин проведет официальный визит в Монголию по приглашению монгольского коллеги Ухнагийна Хурэлсуха, в ходе которого главы двух стран намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений «всеобъемлющего стратегического партнерства».

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    30 августа 2024, 09:25 • Новости дня
    Путин наградил Лукашенко орденом

    Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного

    Путин наградил Лукашенко орденом
    @ Дмитрий Азаров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении белорусского коллеги Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

    На сайте Кремля указано, что белорусский президент награждается за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией.

    «За большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Александра Лукашенко», – говорится в сообщении.

    Ранее Лукашенко заявил, что у него нет разногласий с коллегой Владимиром Путиным касательно будущего Союзного государства.

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    30 августа 2024, 19:16 • Видео
    Сербия предпочла французское русскому

    В рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию была подтверждена сделка о покупке сербами 12 истребителей Rafale, хотя ранее в Белграде планировали купить российские Миг-29. Президент Сербии Александр Вучич уже ответит обиженным на то, что сделка не была заключена с россиянами или китайцами. Но кто должен обижаться на самом деле?

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    29 августа 2024, 17:02 • Новости дня
    Кремль анонсировал визит Путина в Монголию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин проведет официальный визит в Монголию по приглашению монгольского коллеги Ухнагийна Хурэлсуха в начале осени, сообщили в пресс-службе Кремля в четверг.

    Визит состоится 3 сентября, главы двух стран в ходе встречи намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений «всеобъемлющего стратегического партнерства», сообщили в пресс-службе Кремля, передает ТАСС.

    Они также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Также планируется подписание двусторонних документов.

    Путин примет участие в мероприятиях по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

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    28 августа 2024, 18:47 • Новости дня
    Эксперт объяснила, как Ярославская область опередила Москву по темпу роста инвестиций

    Политолог Федорова: Развитие инфраструктуры и туризма сделали Ярославскую область привлекательной для инвестиций

    Эксперт объяснила, как Ярославская область опередила Москву по темпу роста инвестиций
    @ Валерий Матыцин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Грамотная политика властей Ярославской области при федеральной поддержке привела к развитию промышленности, социальной сферы и росту инвестиций в регионе, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. В среду губернатор Ярославской области Михаил Евраев доложил президенту Владимиру Путину о модернизации транспорта, а также инфраструктурных проектах.

    «Ярославская область ассоциируется в первую очередь с туризмом, с Золотым кольцом. В этой связи есть важный показатель: в регионе растет продолжительность пребывания туристов. В два раза увечилось количество приезжих из других регионов, которые там ночуют», – пояснила Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «В итоге не только Ярославль, но и Углич, и Переславль-Залесский получили новую жизнь. Я помню, как выглядели небольшие города региона 20 лет назад. Поверьте, это было очень тяжкое зрелище. А сейчас это один из туристических центров России, где растут доходы населения», – отметила собеседница.

    «Что касается промышленности, социального развития и инвестиций – это заслуга губернатора, который активно привлекает инвесторов к работе в регионе. Важно, что власти области при поддержке федерального центра вкладывают средства в развитие инфраструктуры, ведь в запущенный регион инвесторы не придут. Как результат – Ярославская область стала пятой в ЦФО по темпу роста инвестиций в основной капитал и даже Москву опередила», – заметила она.

    В среду губернатор Ярославской области Михаил Евраев доложил президенту Владимиру Путину о промышленном развитии области, модернизации транспорта и здравоохранения, мерах по профориентации молодежи, а также инфраструктурных проектах, включая строительство моста через Волгу.

    «Я хотел бы начать, конечно же, с мер поддержки участников СВО, членов их семей. У нас предусмотрена единовременная выплата и меры по социальной реабилитации и медицинской реабилитации, льготы членам семей участников СВО. Активную помощь мы оказываем Акимовскому району Запорожской области, это наш подшефный район», – сказал Евраев.

    Он подарил Путину шеврон, переданный президенту артиллеристами с линии соприкосновения.

    «Мы динамично развиваемся. У нас рост промышленного производства составил более 6%. Это, конечно, такие отрасли, как двигателестроение, судостроение, химия, нефтехимия, фармацевтика. Производство продукции сельского хозяйства выросло на 5%. Физический объем инвестиций вырос более чем на 6%», – продолжил глава региона.

    «Областной бюджет: мы выросли за два года на 40%, до 133 млрд рублей. ВРП вырос за год на 7,25%. По средней заработной плате мы вышли на 54 тыс. рублей. И мы проиндексировали заработную плату работников бюджетной сферы за два года на 33%», – добавил Евраев.

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    30 августа 2024, 08:41 • Новости дня
    Сосед Лукашенко рассказал о приезде Путина к президенту

    Сосед Лукашенко рассказал, как Путин приезжал в гости к президенту в агрогородок Александрия

    Tекст: Александра Юдина

    Житель агрогородка Александрия Геннадий Николаенко, который является соседом белорусского президента Александра Лукашенко, рассказал о приезде к нему в гости на малую родину российского президента Владимира Путина.

    По словам Николаенко, въезд на территорию агрогородка не огорожен, соседями президента являются обычные сельчане, неподалеку расположена «Трофимова криница» – родник, который нашел и обустроил плотник Трофим – дед президента, передает РИА «Новости».

    Лукашенко приглашает погостить в Александрию некоторых глав государств и почетных гостей. Так, в 2018 году после двустороннего форума России и Белоруссии в агрогородок приезжал Путин.

    «Путин приезжал. Я на лавочке сидел, а они по дороге шли пешком. Они идут, потом сказали «Здравствуйте» – и дальше пошли. Всегда здоровается», – отметил сосед Лукашенко.

    Николаенко признался, что соседство президента не доставляет ему неудобств.

    «Здесь дорога, асфальт, канализация, вода. Если бы не он, такого не было бы», – сказал он.

    В целом, как отметил Николаенко, Лукашенко уделяет много внимания своей малой родине и жителям.

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    28 августа 2024, 14:33 • Новости дня
    Путин назвал Рыбинск подходящим местом для создания передовой инженерной школы

    Tекст: Ольга Иванова

    Город Рыбинск является подходящим местом для создания передовой инженерной школы в Ярославской области, считает президент России Владимир Путин.

    Путин провел рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Евраевым, который рассказал президенту, что Ярославская область выиграла финансирование передовой инженерной школы в Рыбинске. Евраев добавил, что регион вместе с индустриальным партнером ГК «Ростех» проектируют кампус мирового уровня «Меркурий», передает ТАСС.

    «Рыбинск – подходящее место», – сказал Путин.

    Губернатор также пояснил, что в Рыбинске «только Ростеха более десяти заводов и спрос на инженерные кадры огромен».

    Ранее Евраев доложил Путину, что проблема обманутых дольщиков в регионе полностью решена.

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    29 августа 2024, 15:08 • Новости дня
    Путин обсудил с Фрадковым работу «Промсвязьбанка»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Промсвязьбанка» (ПСБ) Петром Фрадковым, на которой обсудил работу ПСБ, в том числе и на новых территориях.

    «ПСБ – один из крупнейших наших банков. Он работает во всех субъектах, в том числе и на новых территориях. Хотел бы услышать, как вы оцениваете работу нашего крупнейшего финансового учреждения, тем более что банк является ведущим в обеспечении и сопровождении гособоронзаказа. Работаете очень активно в оборонке. Ну, собственно, мы для этого его и создавали», – приводит слова Путина ТАСС.

    Фрадков доложил Путину о сопровождении гособоронзаказа, а также о работе с гражданскими корпоративными клиентами и физическими лицами.

    Ранее «Промсвязьбанк» объявил о покупке банков в Донецкой и Луганской народных республиках.

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    29 августа 2024, 15:51 • Новости дня
    Фрадков: ПСБ предоставит семьям военных возможность купить квартиры по льготным условиям

    Почти 4 тыс. семей сотрудников предприятий оборонного комплекса получат возможность приобрести квартиры на льготных условиях, сообщил глава Промсвязьбанка (ПСБ) Петр Фрадков на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «Скидка на жилье может составлять от 15% до 50% от рыночной стоимости. <…> Это дополнительный внебюджетный источник поддержки для данной категории клиентов», – отметил Фрадков.

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Промсвязьбанка подчеркнул важность работы этого учреждения.

    «ПСБ – один из крупнейших наших банков. Он работает во всех субъектах Федерации, в том числе и на новых территориях. Хотел бы услышать сегодня, как вы оцениваете работу этого нашего крупнейшего финансового учреждения, тем более что банк является ведущим в обеспечении и сопровождении гособоронзаказа. Работаете очень активно в оборонке. Ну, собственно, мы для этого его и создавали», – сказал глава государства.

    Фрадков проинформировал Путина о сопровождении гособоронзаказа, а также о взаимодействии с гражданскими корпоративными клиентами и физическими лицами. Он также рассказал о предоставлении финансовых услуг военнослужащим, военным пенсионерам и работникам ОПК.


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    29 августа 2024, 13:08 • Новости дня
    Кремль анонсировал визит Путина на ВЭФ

    Песков: Путин приедет на ВЭФ, у него будет обширная программа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин традиционно примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке на следующей неделе. У него запланирована обширная программа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, сейчас ведется активная подготовка к форуму во Владивостоке, к этому готовится и президент, поскольку там будет обширная программа, передает ТАСС.

    По словам Пескова, о международных мероприятиях вскоре расскажет помощник президента Юрий Ушаков. «Будет, разумеется, пленарное заседание, на котором выступит президент. Будет пленарное обсуждение. Это очень важное мероприятие», – сказал он.

    Напомним, в ноябре 2023 года в Фонде Росконгресс сообщили, что ВЭФ пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2024 года.

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    28 августа 2024, 13:37 • Новости дня
    Песков: Моди не предлагал Путину план украинского урегулирования

    Песков: Моди не предлагал Путину свой план украинского урегулирования

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным не предлагал мирный план по Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что Моди в ходе телефонного разговора заверил Путина в готовности помочь в урегулировании украинского кризиса.

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    29 августа 2024, 12:57 • Новости дня
    Песков: Путин готовит поручения по борьбе с инфляцией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин ведет подготовку поручений по борьбе с инфляцией и «кредитным перегревом», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Перечень поручений по итогам экономического совещания находится «на выпуске», в него включат поручения, связанные с борьбой с инфляцией и с «кредитным перегревом», сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявлял, что борьба с инфляцией должна вестись за счет роста предложения товаров и услуг.

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    29 августа 2024, 14:37 • Новости дня
    Путин отметил вклад советских атомщиков в обеспечение обороноспособности России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в телеграмме участникам мероприятий к 75-летию со дня испытания первого отечественного ядерного заряда отдал дань уважения советским ученым, обеспечившим России лидирующие позиции в атомной энергетике.

    Испытание первого отечественного ядерного заряда 75 лет назад стало событием исторического значения, оно «вошло в летопись блестящих свершений отечественной науки, стало свидетельством ее уникального творческого потенциала», отметил Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Благодаря советским атомщикам Россия занимает лидирующие позиции в атомной энергетике, они обеспечили стране ядерный паритет в мире и внесли колоссальный вклад в укрепление обороноспособности Российского государства, подчеркнул президент. Их достижения заложили основы для появления принципиально новых направлений науки и промышленности, медицины и космических технологий, для освоения труднодоступных территорий Арктики, отметил Путин.

    «Отрадно, что нынешнее поколение российских атомщиков бережно хранит славные традиции и интеллектуальное наследие предшественников, постоянно обогащает их, деятельно участвует в решении важнейших государственных задач», – добавил он.

    Ранее Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне.

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    28 августа 2024, 14:06 • Новости дня
    Губернатор Ярославской области заверил Путина в решении проблем обманутых дольщиков

    Tекст: Александра Юдина

    Губернатор Ярославской области Михаил Евраев доложил президенту Владимиру Путину, что проблема обманутых дольщиков в регионе полностью решена.

    «Полностью на сегодняшний день решена проблема обманутых дольщиков», – передает ТАСС его слова.

    Евраев отметил, что решение проблемы – во многом заслуга предыдущего состава правительства во главе с Дмитрием Мироновым.

    «У нас таких домов было более 90, сейчас их вообще нет», – заключил он.

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    29 августа 2024, 12:55 • Новости дня
    Кремль анонсировал рабочую встречу Путина с главой «Промсвязьбанка»

    Песков: Путин проведет рабочую встречу с главой «Промсвязьбанка» Петром Фрадковым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин встретится с главой «Промсвязьбанка» Петром Фрадковым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, Путину в четверг предстоит череда встреч и внутренних совещаний в Кремле, в частности будет важная встреча с председателем «Промсвязьбанка» (ПСБ) Петром Фрадковым, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что ПСБ – это «банк большой, важный, вставший на ноги и играющий все большую роль в банковской сфере на очень ответственных участках».

    «Будет доклад об итогах промежуточных в работе финансово-кредитного учреждения», – подытожил Песков.

    Ранее «Промсвязьбанк» объявил о покупке банков в Донецкой и Луганской народных республиках.

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    28 августа 2024, 13:03 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с ярославским губернатором Евраевым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В среду президент Владимир Путин намерен провести встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Встреча состоится в Кремле, президент примет Евраева, сказал Песков, передает ТАСС.

    Во вторник Путин провел встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

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