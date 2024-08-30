Кремль оценил угрозу визиту Путина в связи с участием Монголии в МУС

Эксперт: Развитие астраханских портов и флота имеет огромное значение для России

Политолог Рудаков: Астраханские верфи загружены работой на годы вперед

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Президент лично контролирует развитие регионов России. В случае Астраханской области особое внимание уделено вопросам демографии, расселения ветхого жилья. В последнее время в регионе стали активнее реализовываться социально значимые проекты, увеличены различные выплаты и пособия», – пояснил Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук.

«Более трети населения области оказывается социальная поддержка, строятся школы и детские сады. Начиная с 2019 года построены семь школ и 18 дошкольных учреждений, еще пять детских садов будут сданы в эксплуатацию до конца нынешнего года. Полным ходом идет программа ликвидации аварийного жилья, в рамках которой предполагается расселить 13,7 тыс. человек – фактически это население небольшого города», – продолжил он.

Говоря об экономике региона, эксперт отметил, что одной из приоритетных и имеющих большой потенциал для роста отраслей в Астраханской области является судостроение. «Флот нуждается в обновлении, и для этого созданы все необходимые условия. Построены восемь новых сухогрузов, астраханские верфи загружены работой на годы вперед», – указал он.

«Важный драйвер роста – создание астраханского узла международного транспортного коридора «Север – Юг». По поручению главы государства идет углубление дна Волго-Каспийского судоходного канала и развитие дорожной сети. Грузооборот через порты растет», – детализировал он.

Кроме того, в рамках развития транспортно-логистической инфраструктуры в Астраханской области ведется развитие Каспийского кластера, а также модернизация и расширение грузовых терминалов. «Международный транспортный коридор «Север – Юг» играет огромную роль для России, его грузооборот ежегодно растет. Планируется, что в 2024 году мощность астраханских портов достигнет 5 млн тонн», – напомнил спикер.

«При этом освоение потенциала Каспия требует крайне внимательного отношения к экологической проблематике. Проблема обмеления Каспия может стать серьезным вызовом в будущем, и решать ее нужно уже сейчас. Поэтому в ближайших планах – проведение научного анализа состояния Волги и Каспийского моря, чтобы предотвратить обмеление Каспия», – заметил эксперт.

«Также важно помнить, что Астраханская область – это форпост на юге России, важнейший регион для сотрудничества со странами «Каспийской пятерки». Международные связи постоянно укрепляются», – указал аналитик.

Эксперт отметил, что Россия настроена на активную работу и укрепление своих позиций в Каспийском регионе как зоне мира, согласия, добрососедства. «Астраханская область является деятельным участником этого процесса, активным проводником межгосударственного сотрудничества в Прикаспии», – объяснил собеседник.

Он напомнил, что региональные власти проделали большую работу над увеличением торгового оборота со всеми прикаспийскими государствами. «Параллельно идет развитие гуманитарных связей. Так, в астраханских учреждениях высшего и среднего образования учатся более 3 тыс. граждан прикаспийских стран», – резюмировал Рудаков.

Во вторник президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Глава региона информировал президента о социально-экономической ситуации в области, в частности о реализации национального проекта «Образование», мерах поддержки участников СВО и их семей, программе расселения аварийного жилья. Отдельно обсуждалось функционирование Волго-Каспийского канала и проблема обмеления Каспия.

«В этом году мы ожидаем, что через наши порты будет перевалено 5 млн тонн, – такого результата не было никогда, – отчитался Бабушкин. – Обновляется флот, наши судостроительные предприятия обеспечены работой на два года вперед с общим кредитным портфелем около 50 млрд рублей. Суда обновляются, восемь сухогрузов в ближайшее время выйдут как раз в Каспийское море, строится контейнерный грузовой флот, дноуглубительный флот».

Президент в ходе встречи похвалил губернатора за развитие социальной сферы региона. «Вы молодец просто», – сказал Путин, когда Бабушкин сообщил о достижениях в рамках нацпроекта «Образование». Как указал глава региона, «в области построили семь школ – две из них откроем в День знаний в этом году, 18 детских садов, еще пять сдадим до конца года». Также в регионе полностью ликвидирована очередь в детские сады для дошкольников старше полутора лет.

