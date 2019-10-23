Подготовку визита Путина в Египет согласуют по дипломатическим каналам

Вопрос о подготовке возможного визита президента России Владимира Путина в Египет будет согласован по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Этот вопрос будет согласовываться по дипломатическим каналам», – сказал Песков, отвечая на вопрос, принял ли Путин приглашение президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси посетить страну.

Он также отметил, что президенты России и Египта договорились продолжить совместную работу по возобновлению авиасообщения между странами, чтобы выйти на конкретные сроки. «Обе стороны заинтересованы в этом», – отметил Песков, передает ТАСС.

Ранее во вторник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Египет рассматривает Россию как надежного партнера в Африке и надеется на участие страны в инфраструктурных проектах и в развитии энергетики.

Кроме того, Ас-Сиси пригласил Путина на церемонию начала строительства в Египте АЭС «эд-Дабаа».