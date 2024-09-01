Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.15 комментариев
В результате атаки БПЛА начался пожар в Тверской области
В результате атаки БПЛА произошел пожар, возгорание локализовано, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Пожар произошел в результате атаки на Конаковский округ. Газоснабжение и электроснабжение идут штатно, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале пресс-службы правительства Тверской области.
Напомним, Руденя сообщал об уничтожении силами ПВО пяти беспилотников в районе Конаково.