Tекст: Евгений Крутиков

Кандидатура генерала Евгения Хмары была вынесена на рассмотрение парламента с грубыми процессуальными и юридическими нарушениями, но ждать от утратившего легитимность Владимира Зеленского тщательного соблюдения буквы закона было бы странно.

Он назначил Хмару и. о. министра обороны 16 июля, накануне отпуска депутатов Верховной Рады. Рассмотреть его кандидатуру, а заодно переутвердить Андрея Сибигу на должности главы МИД, парламент должен был в первый день новой сессии. Но Зеленский в принципе не имел права самолично назначать и. о. министра. Это должен делать глава правительства.

Кроме того, Хмара – действующий генерал, а по украинским законам министр обороны — исключительно гражданская позиция.

Его кандидатура возникла почти случайно. Изначально на должность министра обороны рассматривался бывший глава МВД Игорь Клименко. Но с началом так называемого «картонного майдана», в ходе которого активисты прозападных структур пытались вернуть на эту позицию Михаила Федорова, Клименко посчитал благоразумным для себя отказаться от предложения. Тем более, что перед новым министром стоит почти невыполнимая задача: реформа ТЦК (они же - «людоловы») с целью насыщения фронта живой силой, которая ничего насыщать не хочет и яростно сопротивляется.

Хмара за месяц в статусе и. о. министра успел отдать распоряжение составить списки проживающих в ЕС мужчин-украинцев призывного возраста и подумать о мобилизации некоторых женщин.

Также начались проверки коррупционных схем в ТЦК и рассмотрение старых жалоб по «дезертирским» делам, которые годами лежали без движения.

Если это преследовало целью повысить узнаваемость Хмары, которого в армии не знали, получилось не очень ловко: решения о проверке женщин и расследование коррупции в ТЦК скорее добавили его фигуре скандальности, чем популярности. На этом фоне даже стали появляться слухи о том, что Верховная Рада может не утвердить его кандидатуру. Но в итоге за Хмару проголосовало абсолютное большинство, не убоявшись Федорова и его поклонников внутри и снаружи Украины.

Считается, что Хмара участвовал в так называемой АТО в Донбассе с 2014 года, но достоверных данных об этом нет. Также ему приписывают участие в операциях 2022 года в киевском регионе, в том числе в Буче, что в украинском общественном мнении засчитывается как плюс.

Новый министр не просто выходец из спецслужб.

Он непосредственно связан с террористической деятельностью, которую в Киеве принято называть «диверсионной».

Службу в подразделении «А» («Альфа») он начал в 2011-м, а в 2025-м возглавил Центр специальных назначений «Альфа», но фактически руководил им с 2023 года.

Взлетом своей карьеры Хмара целиком обязан Владимиру Зеленскому. У него нет политических амбиций и есть готовность слепо следовать за шефом, а тот ценит то и другое больше всего остального

В январе 2026 года после отставки Василия Малюка Хмара на полгода возглавил СБУ. Сама отставка была связана с «утратой доверия», что чаще всего объясняют тем, что Малюк «прошляпил» атаку НАБУ и САП на ближайшее окружение Зеленского. Источники ряда СМИ утверждали, что 3 января в разговоре с Зеленским Малюк отказался писать заявление об отставке, мотивируя это подготовкой операций в России, которые требуется довести до конца под его личным руководством. Зеленского этот отказ возмутил, и он уволил Малюка приказом, не предоставив ему другой работы.

Теперь СБУ скорее всего возглавит Александр Поклад – соратник, заместитель и друг Хмары. Он не только специалист по террористическим актам (возможно, курировал покушение в Монако на бизнесмена Вадима Ермолаева и устранение исполнительницы уже на Украине), но и организатор провокаций против недоброжелателей Зеленского. Поклад может организовать разгром НАБУ и САП, которые доставляют киевскому режиму много хлопот. Считается, что в ответ на такие провокации НАБУ организовала обыски и проверки непосредственно в Офисе президента, в том числе у его замглавы Ирины Мудрой.

Сам Зеленский настаивает, что назначение Хмары и вероятное выдвижение на первую позицию Поклада означает «системную реформу» службы безопасности. И есть основания полагать, что у Хмары на новой должности будут особые задачи за пределами реформы ТЦК и проведения «усиленной» мобилизации.

У этого человека репутация махрового террориста. Некоторые эксперты приписывают ему организацию и проведение операции «Паутина», в ходе которой СБУ устроила нападение на несколько тыловых российских аэродромов с помощью дронов, которые запускались из грузовых фур. Фамилия Хмары мелькала после взрывов на Крымском мосту и ударам по десяткам сугубо гражданских объектов в Донбассе.

Правда, планирование всего этого осуществлялось в СБУ под руководством Малюка, а подразделение Хмары лишь непосредственный исполнитель. Поэтому считать нового министра демиургом всего украинского терроризма было бы преувеличением. У этого чудовищного явления много отцов, их всех еще предстоит выявить поименно.

Но ранее эти операции осуществлялись одним подразделением с относительно ограниченным ресурсами. А в должности министра обороны Хмара получит доступ к огромным западным деньгам и значительному арсеналу вооружений и людей. И тут уже нужно говорить о стратегических последствиях такого рода кадровых назначений в Киеве.

Как уже было сказано выше, Хмара – человек не военный. На Украине это соответствует закону: министр обороны не имеет отношения к непосредственному планированию военных операций на земле. Однако Хмара в принципе не имеет представления о функционировании современной армии. Его работа — организация террора в тылу.

Сейчас все больше свидетельств тому, что в Киеве приняли принципиальное решение об усилении именно террористических атак в тылу России, поскольку сдерживать продвижение российских войск на земле не представляется возможным. Под эту функцию Хмара как раз подходит. А на новой должности получает в свое распоряжение ресурсы и возможности ГУР, которые кратно превосходят те, что были в Центре «А».

В духе Хмары делать ставку на ассиметричные действия, даже если они выглядят как откровенный терроризм. Он не умеет управлять финансовыми потоками и играть в бюрократические игры, чем в совершенстве владел бывший министр обороны Федоров. Он не представил никакого внятного плана реформы министерства и армии в целом, кроме повышения роли ТЦК и кратного увеличения выплат пехотинцам «с целью перевода армии на контракт», что предлагалось ещё Федоровым.

Одно с другим, кстати, не стыкуется: «усиленная» мобилизация исключает перевод всей армии на контракт, но выделяемые коллективным западом ресурсы надо куда-то тратить.

По сути дела, Хмара заточен только на одно. Это не реформатор, а убийца. Но целиком зависящий от своего покровителя и работодателя – Зеленского.

Таким образом, его назначение Хмары это не проходной кадровый маневр в ситуации, когда от этой должности отказываются, как от расстрельной. Это стратегическое решение, направленное на усиление террористической деятельности Украины. И оно исчерпывающе свидетельствуют о нежелании Киева даже думать о содержательных мирных переговорах.

Вопреки своей же пропагандистской риторике, руководство Украины понимает, что война по сути проиграна, - это вопрос времени. Но чем больше ущерба России она успеет нанести, тем довольнее будут западные покровители киевского режима.