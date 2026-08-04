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    4 августа 2026, 22:50 • В мире

    Зеленский спасает самого ценного соратника за счет разведки

    Зеленский спасает самого ценного соратника за счет разведки
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В ходе хаотичных перестановок во власти нового руководителя наконец-то обрела Служба внешней разведки Украины. Этот пост пустовал с января, а теперь отдан одному из самых близких к Владимиру Зеленскому функционеров – Рустему Умерову. Это парадоксальное назначение с точки зрения интересов разведки. За что с ней так?

    Зеленского в кадровой политике шатает, как пьяного. Со сменой правительства и главкома кадровая чехарда не закончилась: в отставку отправлены с десяток послов, включая главу дипслужбы в США Ольгу Стефанишину, и несколько командующих ВСУ, включая начштаба Сухопутных сил Александра Грузевича. Кроме того, заменил секретаря в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), назначив туда экс-главу МВД Игоря Клименко, а Рустема Умерова – одного из любимых своих миньонов – поставил руководить внешней разведкой.

    Это истерика. Криворожца выдает не масштаб преобразований, а те самые пьяные шатания. Например, три дня назад он вывел Клименко из состава СНБО, а теперь возвращает туда в качестве председателя.

    О причинах тряски можно долго гадать, благо у Зеленского много поводов нервничать: российская армия приближается к Славянску, опекаемая Западом оппозиция протестует на улицах, украинские города ожидает зима без тепла и света, а США не только отказались предоставить противоракеты к «Пэтриотам», но и дезавуировали обещание дать лицензию на их производство. Впору удавиться, но криворожец не таков и сопротивляться будет до последнего, ясно осознавая, что

    в его случае потеря жизни и потеря власти – это примерно одно и то же.

    Если считать это аксиомой, то смена председателя СНБО продиктована стремлением спасти Умерова, чтоб вместе с ним не утянули на дно самого Зеленского.

    За любимым миньоном со дня на день должны были прийти люди, все известные схватки с которыми криворожец проиграл – прокуроры НАБУ и САП. Эти органы, чья формальная задача – борьба с коррупцией, были вживлены в Украину Западом после госпереворота 2014 года для контроля за элитами и как гарантия того, что средства, выделяемые на борьбу с Россией, расходуются по назначению, а не разворовываются подчистую.

    Попытка Зеленского поставить руководство НАБУ и САП под собственный контроль обернулась для него позорным отступлением и беспрецедентной ссорой с Брюсселем: ни до, ни после в ЕС не угрожали ему лишением поддержки, а тогда угрожали.

    С тех пор прокуроры пришли за кумом, «кошельком» и «серым кардиналом» криворожца, никого из них не удалось защитить: ни бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, ни старого бизнес-партнера Тимура Миндича, ни архитектора зеленской диктатуры Андрея Ермака. Правда, Миндич успел скрыться в Израиле, а двое других отпущены до суда под огромный залог, но их, как ближайших к Зеленскому и его семье людей, вообще никто не должен был трогать.

    Умеров – тоже один из ближайших и, как следует из слитых в Сеть записей из квартиры Миндича, ключевой фигурант в коррупционных схемах украинской власти.

    «Пленки Миндича» наконец-то объяснили, за что Зеленский ценит Умерова и почему доверяет, хотя у этого персонажа совсем другая биография и политическое происхождение. Речь о любимчике, а по некоторым данным, и о политическим наследнике Мустафы Джемилева, которого называли «лидером крымских татар», хотя это касается только их внешнего круга.

    Когда Зеленский стал кандидатом в президенты, Умеров был депутатом Верховный рады по списку как бы оппозиционной партии «Голос». Его связывали с лидером Турции Реджепом Эрдоганом, а с Зеленским их как будто ничего не связывало, но потом он получил хлебный пост главы Фонда госимущества, сопровождал в зарубежных поездках не только президента, но и его жену, а также выступил представителем криворожца на переговорах весной 2022-го, включая неофициальные (например, те, в которых участвовал бывший канцлер Германии Герхард Шредер, со слов которого о них стало известно).

    Считалось, что Умеров помог Зеленскому своими связями в США, а «пленки Миндича» рисуют активное участие в семейном бизнесе, «откатах» при госзаказах и распределении наиболее жирных кусков экономики. Его назначение министром обороны Украины стало выходом ОПГ на новый уровень.

    Проще говоря, махинации Умерова – это махинации Зеленского. Отсюда и попытки его защитить, причем стоит признать, частично успешные: дело против бывшего министра обороны ожидалось еще весной как продолжение «дела Ермака», но потом следственные действия как бы застопорились. Запад ожидал от криворожца пакета реформ, который еще больше ограничит его возможности при назначении силовиков. Тот вроде бы пообещал (а куда деваться), но на самом деле кинул, для него это неприемлемое развитие событий.

    Расплата должна была прийти в виде прокуроров – и прежде всего за Умеровым, которого Зеленский планировал спрятать в Вашингтоне, назначив на пост посла Украины. Это было бы удобно и для Умерова, у которого в США жилье, семья и брат с успешным бизнесом, и для Зеленского, ценившего миньона еще и как лоббиста в Америке. Провернуть это раньше мешало относительно недавнее назначение Ольги Стефанишиной, так что требовалось время, чтобы убрать ее без скандала (прежде всего с американской стороны).

    И вот через 11 месяцев после назначения Стефанишину отозвали, однако Умерова назначили совсем на другой пост – во внешнюю разведку (СВРУ), хотя это не его сфера деятельности. Судя по всему, переезд в Вашингтон заблокировали американцы, и потребовалось искать для миньона другую спасательную капсулу.

    Пост главы СВРУ сейчас политически незначим, так как основные мощности переданы в ГУР – военную разведку. Собственно, он пустует аж с января, что стало следствием тех же антикоррупционных процессов в окружении Зеленского. Когда Ермака пришлось уволить, из ГУР в офис президента перешел Кирилл Буданов* (признан террористом и экстремистом) по кличке Мамкин пирожок, а его заменили экс-главой СВРУ Олегом Иващенко – генерал-лейтенантом с профилем как раз в разведке.

    Складывается впечатление, что СВРУ полгода сидела без начальника именно потому, что Зеленскому нужен был запасной план на случай, если американцы откажутся принять Умерова. Должность главы внешней разведки не дает юридического иммунитета, но, как считается, дает естественный. Она предполагает такой уровень доступа к секретной информации, что позволяет выйти сухим из воды даже при проигранных войнах и в случаях, когда твой начальник – сам Гитлер. То есть

    Умеров, как Вальтер Шелленберг, сумеет себя защитить, так как Западу дешевле и полезнее с такими договориться, чем их судить.

    Что же касается поста секретаря СНБО, то его в системе власти Зеленского может занимать любой бессмысленный алкоголик при условии абсолютной личной лояльности.

    Этот орган, формально являющийся аналогом Совбеза РФ, не является коллективным руководителем воюющей Украины, как его часто представляют, – криворожец решает важные вопросы в гораздо более узком кругу. Но при необходимости СНБО подменяет собой любую ветвь власти, включая судебную. Например, накладывает санкции на собственных граждан, что стало ноу-хау диктатуры Зеленского – Ермака и сыграло важную роль в ее становлении.

    Сейчас период ее заката. После лютой зимы вероятно и окончательное падение, благо у Запада назрела необходимость списать на Зеленского часть провалов и уже есть две кандидатуры на замену: бывший главком ВСУ Валерий Залужный и экс-министр обороны Михаил Федоров.

    А криворожец, пока хоть какие-то силы остались, будет цепляться за власть зубами, когтями и щупальцами, пытаясь выложить из украинских букв «Д», «У», «П» и «А» слово «вечность».

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