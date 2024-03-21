Современная антироссийская пропаганда работает на полную катушку. Запад продолжает свою вековую войну против русских. И даже очень робкое сочувствие русскому народу там могут расценить как уголовное преступление.4 комментария
В Госдуме заявили, что ВС России «будут убивать всех французских солдат на Украине»
Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что ВС России «будут убивать всех французских солдат на Украине»
Российские военные будут убивать всех французских военнослужащих, которых Франция отправит на Украину, заявил на французском канале BFMTV вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
По его словам, Российская армия намерена убивать всех французских солдат, которые прибудут на Украину для участия в СВО, передает ТАСС.
Ранее об опасности ввода французских формирований на территорию Украины говорил и директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
Французский полковник в отставке Винсент Арбаретье назвал два возможных сценария размещения солдат, если их отправят на Украину.