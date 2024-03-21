В Госдуме заявили, что ВС России «будут убивать всех французских солдат на Украине»

Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что ВС России «будут убивать всех французских солдат на Украине»

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Российская армия намерена убивать всех французских солдат, которые прибудут на Украину для участия в СВО, передает ТАСС.

Ранее об опасности ввода французских формирований на территорию Украины говорил и директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.



Французский полковник в отставке Винсент Арбаретье назвал два возможных сценария размещения солдат, если их отправят на Украину.

