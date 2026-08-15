Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Бельгия начала отказывать в защите украинцам без военно-учетных документов
Бельгийские власти обязали прибывающих с Украины беженцев подтверждать отсутствие проблем с воинским учетом, лишая укрытия несогласных предоставлять данные, сообщает украинская пресса.
Бельгийские чиновники стали отказывать в предоставлении временной защиты гражданам Украины, не имеющим военно-учетных документов в приложении «Резерв+», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Требование распространяется как на мужчин, так и на женщин.
Власти просят доступ к приложению, чтобы убедиться в отсутствии отметок о розыске или пригодности к военной службе.
Если беженцы отказываются показать приложение, им отказывают в убежище. В июле страны Евросоюза согласовали новые условия предоставления временной защиты: с 31 июля от новых заявителей, подпадающих под воинскую обязанность на Украине, требуется подтвердить ее выполнение или освобождение от службы.
Напомним, Совет Евросоюза обязал украинских беженцев документально подтверждать выполнение воинских обязанностей.
Общую программу временной защиты для граждан Украины продлили до 4 марта 2028 года.
Страны ЕС еще в конце прошлого года приступили к принудительной депортации подлежащих мобилизации мужчин.