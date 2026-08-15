Бельгия начала отказывать в защите украинцам без военно-учетных документов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Бельгийские чиновники стали отказывать в предоставлении временной защиты гражданам Украины, не имеющим военно-учетных документов в приложении «Резерв+», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Требование распространяется как на мужчин, так и на женщин.

Власти просят доступ к приложению, чтобы убедиться в отсутствии отметок о розыске или пригодности к военной службе.

Если беженцы отказываются показать приложение, им отказывают в убежище. В июле страны Евросоюза согласовали новые условия предоставления временной защиты: с 31 июля от новых заявителей, подпадающих под воинскую обязанность на Украине, требуется подтвердить ее выполнение или освобождение от службы.

Напомним, Совет Евросоюза обязал украинских беженцев документально подтверждать выполнение воинских обязанностей.

Общую программу временной защиты для граждан Украины продлили до 4 марта 2028 года.

Страны ЕС еще в конце прошлого года приступили к принудительной депортации подлежащих мобилизации мужчин.