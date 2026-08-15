Эксперт: Европейцы боятся остаться за бортом послевоенного урегулирования

Эксперт Брутер: Европейцы боятся остаться за бортом послевоенного урегулирования

Tекст: Андрей Резчиков

«Европа давно не доверяет Вашингтону в вопросах европейской безопасности, а в том, что касается украинского конфликта, не доверяла, по сути, никогда. Это европейская война, и именно западноевропейские страны идеологически стояли за противоположной стороной. Поэтому их попытка создать собственный формат переговоров – не спонтанная реакция, а закономерное стремление не остаться за бортом послевоенного урегулирования. Если Вашингтон их не приглашает, они будут действовать сами. И мы уже видели, на что они способны: именно европейцы достаточно успешно торпедировали то, что принято называть «духом Анкориджа», – считает Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

По его словам, Европа не собирается конкурировать с США, она настаивает на собственных требованиях к итогам переговоров. «Когда администрация Дональда Трампа попыталась навязать свое видение завершения конфликта, европейцы сказали жесткое «нет», и трамписты отступили. Госсекретарь Марко Рубио уже фактически признал смерть «духа Анкориджа». Европейцы дали понять Вашингтону: если вы участвуете, мы возьмем на себя дополнительную ответственность, в том числе военно-техническую и финансовую. В Белом доме быстро поняли, что для них это только хуже, и вернулись к стандартной позиции. В результате европейцы продолжают видеть США на своей стороне, но хотели бы, чтобы их позиция была главной», – рассуждает эксперт.

Раскол внутри НАТО из-за инициативы Европы маловероятен. «Для Вашингтона эта война не имеет сверхважного значения, американцы сами не раз говорили: «это европейская война, вы и воюйте». Трамп гораздо больше озабочен другими темами, а по Украине его интересуют разве что полезные ископаемые. Поэтому действия Парижа и Берлина вряд ли вызовут острую реакцию – американцам это просто безразлично», – полагает спикер.

Что касается компромиссов, которые Европа могла бы предложить России в рамках нового формата, то их нет. «Основная переговорная позиция должна быть артикулирована, а европейцы, кроме стандартного набора «нерушимость границ, возврат территорий, репарации», ничего не говорили и не скажут. Они не собираются ничего предлагать. Их нынешняя риторика – это, по сути, требование «убраться к черту», на что мы не согласны. Поэтому разговоры о переговорах бессмысленны: у президента Франции Эммануэля Макрона нет реальной переговорной базы, каждый следующий разговор будет похож на предыдущий», – добавляет политолог.

При этом Франция и Германия не могут предложить реальные гарантии безопасности или новые объемы вооружений. «Они не хотят создать формат – они хотят об этом поговорить. У этого три цели: показать, что они могут создать такой формат; дать понять Трампу, что будут мешать, если он пойдет против их солидарной позиции; и дать понять России, что без договоренностей с ними ничего не выйдет. Но никакого мирного плана или конкретных предложений у них нет. Это не более чем разговоры. Они не готовы к содержательному диалогу, а их реальная цель – решить все проблемы за счет России. Украину же они рассматривают как расходный материал и будущую антироссию, зону, где «быть русским категорически запрещено», – подытожил Брутер.

О том, что Франция, Германия и Британия работают над созданием собственного формата переговоров по урегулированию конфликта на Украине, пишет американская The New York Times.

Европейские дипломаты разрабатывают механизм, который позволит странам Европы выступать на первых ролях в будущих мирных инициативах. Главную роль в выработке общей позиции взяли на себя Париж и Берлин.

Как рассказали собеседники издания, вопросы урегулирования украинского кризиса и выстраивания отношений с Россией имеют критическое значение для Европы. Европейские чиновники стремятся не допустить ситуации, при которой соглашение будет достигнуто без их прямого участия. При этом они признают, что любые переговоры с Москвой, вероятнее всего, пройдут при американском посредничестве.