Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Эксперт: Европейцы боятся остаться за бортом послевоенного урегулирования
Эксперт Брутер: Европейцы боятся остаться за бортом послевоенного урегулирования
У европейцев нет никакого мирного плана, это не более чем разговоры, страны Европы не готовы к содержательному диалогу, а их реальная цель – решить все проблемы за счет России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Брутер. По данным источников газеты The New York Times, идея создания нового формата по украинскому урегулированию активно прорабатывается Парижем, Лондоном и Берлином за закрытыми дверями.
«Европа давно не доверяет Вашингтону в вопросах европейской безопасности, а в том, что касается украинского конфликта, не доверяла, по сути, никогда. Это европейская война, и именно западноевропейские страны идеологически стояли за противоположной стороной. Поэтому их попытка создать собственный формат переговоров – не спонтанная реакция, а закономерное стремление не остаться за бортом послевоенного урегулирования. Если Вашингтон их не приглашает, они будут действовать сами. И мы уже видели, на что они способны: именно европейцы достаточно успешно торпедировали то, что принято называть «духом Анкориджа», – считает Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.
По его словам, Европа не собирается конкурировать с США, она настаивает на собственных требованиях к итогам переговоров. «Когда администрация Дональда Трампа попыталась навязать свое видение завершения конфликта, европейцы сказали жесткое «нет», и трамписты отступили. Госсекретарь Марко Рубио уже фактически признал смерть «духа Анкориджа». Европейцы дали понять Вашингтону: если вы участвуете, мы возьмем на себя дополнительную ответственность, в том числе военно-техническую и финансовую. В Белом доме быстро поняли, что для них это только хуже, и вернулись к стандартной позиции. В результате европейцы продолжают видеть США на своей стороне, но хотели бы, чтобы их позиция была главной», – рассуждает эксперт.
Раскол внутри НАТО из-за инициативы Европы маловероятен. «Для Вашингтона эта война не имеет сверхважного значения, американцы сами не раз говорили: «это европейская война, вы и воюйте». Трамп гораздо больше озабочен другими темами, а по Украине его интересуют разве что полезные ископаемые. Поэтому действия Парижа и Берлина вряд ли вызовут острую реакцию – американцам это просто безразлично», – полагает спикер.
Что касается компромиссов, которые Европа могла бы предложить России в рамках нового формата, то их нет. «Основная переговорная позиция должна быть артикулирована, а европейцы, кроме стандартного набора «нерушимость границ, возврат территорий, репарации», ничего не говорили и не скажут. Они не собираются ничего предлагать. Их нынешняя риторика – это, по сути, требование «убраться к черту», на что мы не согласны. Поэтому разговоры о переговорах бессмысленны: у президента Франции Эммануэля Макрона нет реальной переговорной базы, каждый следующий разговор будет похож на предыдущий», – добавляет политолог.
При этом Франция и Германия не могут предложить реальные гарантии безопасности или новые объемы вооружений. «Они не хотят создать формат – они хотят об этом поговорить. У этого три цели: показать, что они могут создать такой формат; дать понять Трампу, что будут мешать, если он пойдет против их солидарной позиции; и дать понять России, что без договоренностей с ними ничего не выйдет. Но никакого мирного плана или конкретных предложений у них нет. Это не более чем разговоры. Они не готовы к содержательному диалогу, а их реальная цель – решить все проблемы за счет России. Украину же они рассматривают как расходный материал и будущую антироссию, зону, где «быть русским категорически запрещено», – подытожил Брутер.
О том, что Франция, Германия и Британия работают над созданием собственного формата переговоров по урегулированию конфликта на Украине, пишет американская The New York Times.
Европейские дипломаты разрабатывают механизм, который позволит странам Европы выступать на первых ролях в будущих мирных инициативах. Главную роль в выработке общей позиции взяли на себя Париж и Берлин.
Как рассказали собеседники издания, вопросы урегулирования украинского кризиса и выстраивания отношений с Россией имеют критическое значение для Европы. Европейские чиновники стремятся не допустить ситуации, при которой соглашение будет достигнуто без их прямого участия. При этом они признают, что любые переговоры с Москвой, вероятнее всего, пройдут при американском посредничестве.