Партия Вагенкнехт наотрез отказалась от союза с АдГ

Лидер ССВ исключила коалицию с АдГ на выборах в Саксонии-Анхальт

Tекст: Мария Иванова

Сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Амира Мохамед Али исключила альянс с правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ), передает РИА «Новости».

Выборы в ландтаг федеральной земли Саксония-Анхальт пройдут 6 сентября.

«АдГ по своей партийной программе очень далека от нас. Они поддерживают наращивание вооружений и сокращение социальных расходов. С такой партией мы не можем создавать коалицию», – заявила Мохамед Али. Политик также отвергла возможность сотрудничества с Христианско-демократическим союзом (ХДС).

Вместе с тем сопредседатель ССВ охарактеризовала стратегию бойкота АдГ со стороны других политических сил как полностью провальную. Она подчеркнула, что нельзя игнорировать партию с огромной поддержкой избирателей. Мохамед Али допустила, что депутаты от ССВ могут воздержаться при голосовании за премьер-министра земли, что позволит кандидату от АдГ Ульриху Зигмунду занять этот пост.

По данным социологического института INSA, поддержка АдГ в Саксонии-Анхальт достигает 42%. В то же время ССВ находится на грани прохождения в ландтаг, набирая около 5% голосов избирателей.

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