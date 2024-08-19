Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.5 комментариев
Лукашенко заявил об отсутствии разногласий с Россией по будущему союза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет разногласий с коллегой Владимиром Путиным касательно будущего Союзного государства.
По его словам, необходимо поставить экономику страны на крепкий фундамент, передает ТАСС.
«У нас настолько общие взгляды, мы настолько близки друг с другом. У нас вообще нет никаких разногласий», – заявил Лукашенко.
Ранее в ходе встречи в июле главы стран договорились к заседанию Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится осенью, закрыть все проблемные вопросы и по линии совбезов, и по темам правительства.