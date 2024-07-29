Путин и Лукашенко договорились к осени закрыть все проблемные вопросы по линии совбезов

Tекст: Ольга Иванова

Он напомнил, что осенью, накануне 25-летия Договора о создании Союзного государства, в Минске состоятся союзный Совмин и Высший госсовет, передает агентство БЕЛТА.

Также Лукашенко рассказал об итогах переговоров с Путиным, которые прошли на острове Валаам.

«Вот суть этих переговоров. Я еще раз подчеркиваю: взаимопонимание найдено по всем вопросам, отторжения никакого нет», – сказал он.

Напомним, 25 июля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме, где посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.

Там же они провели переговоры в закрытом формате.